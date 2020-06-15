Папа Франциск поблагодарил монахинь за «розы Святой Риты»

Папа Франциск выразил признательность монахиням-августинкам из обители Святой Риты Кашийской за присланные ему «розы Святой Риты». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа получил в подарок пять роз, освященных 22 мая, в день литургической памяти Святой Риты, в знак того, что он является хранителем христианского народа на всех континентах.



Папа сообщает монахиням, что он поместил эти розы у образа Пресвятой Богородицы, чтобы заступничеством Девы Марии и заступничеством Святой Риты, к которой народ взывает в самых безнадежных случаях, он смог «исполнять волю Бога, для Которого всё возможно». В письме к сестрам Папа подчеркивает, что «во время пандемии (…) Иисус остается нашей единственной надеждой» и «в Воскресшем Господе Отец исполняет все обетования и дарует нам наивысшее доказательство Своей верности».

В этом году праздник святой Риты в Кашии был организован без традиционного участия тысяч паломников. Монахи и монахини Святого Августина решили поздравить паломников, виртуально охватив всю Италию: они послали по одной освященной 22 мая розе каждому из губернаторов итальянских областей, председателям Итальянской епископской конференции и региональных епископских конференций, президенту Республики, премьер-министру, мэру города Кашиа и пять роз – Папе Франциску.



В послании монахиням Папа благословляет общины отцов и сестер, а также обитателей монастырского детского приюта. Святейший Отец выражает надежду, что паломники вскоре вернутся в это святилище, которое он назвал «оазисом мира».