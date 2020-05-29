Папа Франциск поблагодарил иезуитов за их помощь беженцам

28 мая Папа Франциск направил благодарственное послание священнику Камилло Рипамонти, SJ, директору иезуитского Центра помощи беженцам «Асталли». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Цитируя последний доклад Центра, Святейший Отец высоко отозвался о той дерзновенной решительности, с какой эта организация «отвечает на вызов миграции, особенно в этот деликатный момент, когда тысячи людей спасаются бегством от войн, преследований и серьёзных гуманитарных кризисов». Преемник Святого Петра также засвидетельствовал свою солидарность с беженцами, которых сотрудники Центра принимают с братской любовью: «Я духовно близок ко всем с молитвой и любовью и призываю их не терять надежды на мир, справедливость и братство между народами».

В заключение своего послания Предстоятель Вселенской Церкви подчёркнул, что пример этой католической структуры может «пробудить в обществе новую приверженность подлинной культуре гостеприимства и солидарности».

В последнем докладе центра «Асталли», опубликованном несколько дней назад, говорится о «приостановленных жизнях» мигрантов, попавших в тиски пандемии; о горькой неуверенности среди тех, кто вынужден всё начинать с нуля в новой стране. В 2019 году центр «Асталли» оказал помощь двадцати тысячам нуждающихся, в том числе беженцам и просителям убежища; из них одиннадцати тысячам – в Риме. В докладе отмечается, что «ограничительная, замкнутая – если не дискриминационная – политика в отношении мигрантов, которой был отмечен последний год, усугубляет нестабильность жизни, отчуждение и нарушения закона, делая всё общество более уязвимым».