Папа Франциск озвучил тему предстоящего Всемирного Евхаристического Конгресса

В третье воскресенье Адвента, 15 декабря с.г., Папа Франциск, встречаясь с верными на полуденной молитве «Ангел Гоподень», огласил тему предстоящего в следующем году Всемирного Евхаристического Конгресса.

«Менее чем через год, с 13 по 20 сентября 2020 г., – сказал он, – в Будапеште будет проходить 52-й Международный Евхаристический Конгресс. Эти форумы уже более века напоминают, что Евхаристия находится в центре жизни Церкви. Темой следующего Конгресса будет: ‘В Тебе все источники мои’ (Пс 87, 7)».

Святейший Отец призвал к молитве, чтобы «Евхаристическое событие в Будапеште посодействовало процессам обновления в христианской общине, чтобы спасение, источником которого является Евхаристия, выражалось также в евхаристической культуре, способной вдохновлять людей доброй воли на работу в сферах благотворительности, мира, семьи, в заботе о творении».

Всемирные Евхаристические Конгрессы проходят раз в четыре года. Они сопутствуют истории Церкви с конца XIX в. Первый такой Конгресс прошел во французском городе Лилль в 1881 г, а последний – 25-31 января 2016 г. в филиппинском городе Себу. В нем приняли участие около 10 тысяч человек из 71 страны.

По материалам Vatican News