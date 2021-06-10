Папа Франциск ответил кардиналу Марксу

Папа Франциск ответил на письмо кардинала Рейнхарда Маркса, в котором немецкий прелат, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга, просит об отставке.

«Дорогой брат, прежде всего спасибо тебе за мужество, — пишет в начале послания Святейший Отец. – Это христианское мужество, и оно не боится креста, не боится унизиться перед лицом чудовищной реальности греха».

Вся Церковь страдает от последствий кризиса, вызванного сексуальными злоупотреблениями духовенства, более того, «теперь Церковь не может сделать ни шага вперед, пока не признает этот кризис». Политика «страуса, прячущего голову в песок», уже не поможет, отмечает Папа, который соглашается с оценкой происходящего, данной кардиналом Марксом: речь идет о катастрофе.

Папа отмечает, что не все хотят это признавать, но признание – это единственный путь к выходу из кризиса. Недостаточно идей и дискуссий: «Необходимо всегда признавать реальность, а это требует процесса распознавания». Каждый епископ должен задаться вопросом, что он конкретно может сделать перед лицом этого кризиса.

Уже много раз было высказано mea culpa, пишет далее Папа Франциск, и теперь пришло время реформы, которая «заключается не только в словах, но и в поступках». Но всякую реформу нужно начинать с себя, и это – единственный путь, иначе мы останемся лишь «идеологами реформы». Нужно действовать так, как действовал Господь, «Своей жизнью, историей, Своей плотью на Кресте». Речь идет не о спасении имиджа Церкви, но о том, чтобы открыть двери единственному Спасителю: только Он может нас спасти, если мы признаем, что согрешили, и попросим о «благодати стыда».

Святейший Отец приводит слова Маркса о его готовности и после отставки продолжать пастырский труд и заботиться об обновлении Церкви.

«Именно в этом и заключается мой ответ, дорогой брат, — поясняет Папа. – Продолжай, так, как ты и намерен, — но в качестве архиепископа Фрайзингского и Мюнхенского. И если у тебя появится искушение думать, будто этот Римский Епископ (твой брат, любящий тебя), подтверждая твое послание и не принимая твою отставку, тебя не понимает, то подумай о том, как Петр, который тоже попросил о своего рода отставке – ʺВыйди от меня, Господи, ибо я человек грешныйʺ, — в ответ услышал: ʺПаси овец Моихʺ».

Источник: Vatican News