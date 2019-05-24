Папа Франциск отслужил Мессу для сотрудников международного Каритас и поставил им в пример раннехристианскую Церковь

Не максимальная эффективность, а смиренное вслушивание, харизма быть рядом друг с другом, сопряженная с мужеством самоотречения, являются существенными элементами пути Церкви. На это указал Папа Франциск в своей проповеди в ходе Мессы в базилике Святого Петра, которую он возглавил в четверг, 23 мая, по случаю открытия ХХІ Генеральной Ассамблеи «Caritas Internationalis».

Отправной точкой для размышлений Святейшего Отца стал прочитанный отрывок из Книги Деяний Апостолов, в котором повествуется о так называемом Иерусалимском соборе – этом первом крупном собрании недавно рожденной Церкви. Случилось неожиданное: язычники приняли веру. Из этого возник вопрос: должны ли они принять все предписания ветхозаветного Моисеева Закона? Иисуса уже не было с ними, Он не оставил никаких подсказок… «Почему Иисус не оставил раз и навсегда данных, четких и понятных правил?» – задался вопросом Святейший Отец, указав на то обстоятельство, что именно в этом и заключается «соблазн максимальной эффективности»: воображать, будто в Церкви всё обстоит благополучно, если она удерживает всё под контролем, если всё в ее жизни и деятельности хорошо упорядочено. «Но Господь не действует так; Он не дает немедленный ответ с небес, а посылает Святого Духа. А Святой Дух, в свою очередь, не является с инструкцией в руках, нет, Он как огонь. Иисус не желает, чтобы Церковь была совершенной моделью, влюбленной в собственную безупречную организацию и способной уверенно отстаивать свое доброе имя. Иисус жил не так, Он постоянно находился в пути, не опасаясь жизненных потрясений. Наша жизненная программа – Евангелие, в нем содержится всё. И оно учит нас, что не для всех вопросов имеются готовые рецепты решений, что вера – это не распорядок, но путь, который необходимо пройти всем вместе», — сказал Папа.

Далее от заметил, что уже там, на Иерусалимском соборе речь шла не только о принятии чего-то нового, но и об отказе от чего-то прежнего. И речь шла не о мелочах, но о важных религиозных традициях и предписаниях, дорогих для Богоизбранного народа. На карте стояла его религиозная идентичность. Но для блага миссии «даже такие человеческие убеждения и традиции, которые оказываются скорее помехой, а не помощью, можно и следует оставить». Так и сегодня «Бог очищает, упрощает, часто произращает, отнимая, а не добавляя». Ибо, чтобы идти за Господом, нельзя быть излишне обремененными. И тут Папа обратил внимание на то обстоятельство, что к мужеству отречения от своего привычного первохристианское собрание пришло через смирение слушания. Каждый давал возможность высказаться другому и был готов изменить свои убеждения. «Слушать умеет лишь тот, кто позволяет голосу другого подлинно проникнуть вглубь в себя», – подчеркнул он, добавив, что следуя путем вслушивания, мы становимся смиренными. Смирение рождается там, где мы больше не ставим себя в центр мироздания, а готовы служить так, как это делал Иисус, имея уши, открытые слышанию малых мира сего. Апостолы Павел и Варнава на соборе рассказывали о пережитом ими опыте, а не каких-то идеях. И если идеи обсуждаются, то ситуации распознаются. Церковь производит распознавание не перед компьютером, а погружаясь в людскую реальность, смиренно открывая в ней Божие присутствие. А всё это предполагает харизму бытия вместе. В ходе дискуссий в ранней Церкви единство неизменно преобладало над различиями. На первом месте стояли не собственные стратегии, но чувство принадлежности к одной собранной вокруг Петра и созидаемой в любви Церкви Иисуса, не унифицированной, но единой в многообразии. «Никто не обладал знанием всего, никто не владел единолично полнотой харизм, но каждый держался харизмы полноты», – подчеркнул Понтифик, пояснив, что секрет той общины заключался в том, что, несмотря на различие в мироощущении и направлении миссионерской работы, несмотря на присутствие сильных личностей, над всем царила сила любви в Господе. И если «голоса дьявола и мира ведут к разделениям», то «голос Доброго Пастыря собирает овец в единое стадо».

В Евангельском чтении дня прозвучал призыв Иисуса: «Пребудьте в любви Моей». Но как этого достичь? «Следует подойти вплотную к Нему, преломленному Хлебу, — дал ответ на этот вопрос Папа Франциск. – Следует предстать перед Дароносицей и перед многочисленными живыми дароносицами, коими являются бедные и нуждающиеся. Евхаристия и нуждающиеся, неподвижная Дароносица и дароносицы в движении: преклоняясь перед ними, мы обретаем себя в любви и формируем у себя мироощущение преломленного хлеба». Иисус засвидетельствовал, что Он любит нас, как Его возлюбил Отец. Это «как», по словам Святейшего Отца, равносильно «отдав Ему всё без исключения». И если мы кое-что не отдаем, а удерживаем у себя, желая защитить свои интересы, мы не следуем этому «как». Иисус призывает нас пребывать в Нем, а не в наших идея», избавиться от претензий на то, чтобы «контролировать и управлять», но «довериться ближнему и посвятить себя ему».

По материалам Vatican News