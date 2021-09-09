Папа Франциск отправил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух римских тюрем

Папа Франциск передал заключенным двух римских тюрем 15 тысяч порций мороженого, чтобы «помочь им остыть во время одного из самых жарких лет в Италии за всю историю наблюдений», передает The Guardian со ссылкой на офис Апостольской Элемозинарии.

«В эти дни кардинал Конрад Краевский доставил заключенным тюрем «Regina Coeli» и «Rebibbia» (расположенным в центре и на окраине итальянской столицы) 15 тысяч штук мороженого», – говорится в сообщении ватиканской Службы Папских милостей.

В заявлении Ватикана также говорится, что офис благотворительной организации Папы этим летом «не уходил в отпуск». Вместо этого волонтеры Ватикана тратили свое время, «продолжая посвящать себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению узников и утешению страждущих».

Это пожертвование было одним из нескольких «маленьких евангельских жестов», сделанных летом, «чтобы помочь и дать надежду тысячам людей в тюрьмах Рима», — говорится в коммюнике.

В конце июня группа из двадцати заключенных тюрьмы Rebibbia присоединилась к понтифику во время посещения музеев Ватикана.

Благотворительная служба летом отвезла небольшие группы бездомных на море или на озеро близ папской резиденции Кастель Гандольфо под Римом, чтобы «отдохнуть вечером и поужинать в пиццерии».

Кроме того, благотворительная организация предоставила бесплатные тесты на Covid-19 и вакцинацию бездомным и бедным в Риме.

Нынешнее лето было одним из самых жарких за всю историю наблюдений в Италии: в Сиракузах, городе на Сицилии, в августе был зафиксирован максимум 48,8°C (119,85F), что потенциально является самой высокой температурой, зарегистрированной в Европе. Сильные лесные пожары также охватили южные регионы Италии и остров Сардиния, при этом высокие температуры и сильные ветры препятствовали усилиям по их сдерживанию.