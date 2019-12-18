Папа Франциск отменил «Папскую тайну» для случаев сексуального насилия»

17 декабря стало известно, что Папа Франциск принял решение о предоставлении свидетельств церковных канонических процессов для гражданских следственных органов, если речь идет о сексуальных злоупотреблениях.

Папа Франциск отменил «Папскую тайну» для случаев сексуального насилия и злоупотреблений по отношению к детям со стороны духовенства, а также принял решение изменить закон, касающийся детской порнографии: в категорию delicta graviora – особо тяжких преступлений – войдут хранение и распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Первым и самым важным документом является рескрипт, подписанный ватиканским госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином. В нём объявляется, что 4 декабря этого года Папа Франциск принял решение об отмене «Папской тайны» в отношении заявлений, судебных процессов и решений, касающихся преступлений, упомянутых в первой статье недавнего motu proprio «Vos estis lux mundi». Речь идёт о случаях насилия и сексуальных действий, совершённых под угрозой или вследствие злоупотребления властью; случаев злоупотреблений несовершеннолетними и уязвимыми лицами; детской порнографии; случаев несообщения о насилии и его сокрытия епископами и настоятелями монашеских учреждений. В новой инструкции уточняется, что «предоставляемая информация должна гарантировать безопасность, целостность и конфиденциальность», как это предусмотрено Кодексом канонического права для защиты «доброй репутации, облика и конфиденциальности» вовлечённых лиц. Однако эта «служебная тайна», уточняется в инструкции, «не должна препятствовать исполнению обязательств, установленных повсеместно государственными законами», в том числе обязательств по отчётности, «а также осуществлению исполнительных запросов со стороны гражданских судебных органов». Кроме того, на заявителей, потерпевших и свидетелей «запрещено налагать обязательство хранить молчание» в отношении фактов.

Во втором рескрипте, подписанном кардиналом Паролином и префектом Конгрегации доктрины веры кардиналом Луисом Ладариа Феррером, были опубликованы изменения трех статей документа motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» (2001 года, дополненного в 2010 году). Устанавливается, что одним из наиболее тяжких преступлений, относящихся к полномочиям исключительно Конгрегации вероучения, «является приобретение, хранение или распространение – с целью развратных действий – порнографических изображений несовершеннолетних в возрасте до 18 лет со стороны пресвитера любым способом и любыми средствами». До сих пор этот предел составлял 14 лет. Наконец, в другой статье даётся разрешение на то, чтобы в делах, касающихся этих тяжких преступлений, роль «защитника и обвинителя» могли исполнять не только священники, но и миряне, имеющие докторскую степень в области канонического права.

Источник: Vatican News