Папа осудил насилие в ДРК, а также призвал католиков по всему миру возносить молитву Св. Розария

В конце общей аудиенции 26 октября Папа Франциск помолился о жертвах преступного нападения в Северном Киву. Передает русская служба Vatican News.

«Мы с ужасом следим за событиями, которые продолжают орошать кровью в Демократической Республике Конго, – сказал Святейший Отец. – Я решительно осуждаю это недопустимое нападение, произошедшее в последние дни в Мабойе, в провинции Северное Киву, где были убиты беззащитные люди, в том числе монахиня, работавшая в секторе здравоохранения. Помолимся о жертвах, об их семьях, а также о христианской общине и жителях этого региона, которые очень долго страдают от насилия».

Папа Франциск призвал верующих всего мира продолжать молиться о жителях многострадальной Украины:

«Да защитит Господь этот народ и поведёт всех нас по пути прочного мира».

Приветствуя португалоязычных паломников, Епископ Рима напомнил, что 24 октября в бразильском штате Крато была причислена к лику блаженных тринадцатилетняя Бенинья Кардозу да Силва (1928-1941):

«Следуя Слову Божьему, юная мученица сохранила жизнь в чистоте и защитила свое достоинство. Я молюсь, дабы Пресвятая Богородица Апаресидская хранила бразильский народ и заботилась о нём, освободила его от ненависти, нетерпимости и насилия».

Далее Папа Франциск обратился к польским верующим в контексте месяца октября, посвящённого миссии:

«Вы отмечаете Неделю миссий, которая в этом году сопровождается словами ‘Будете Мне свидетелями’. С благодарностью я думаю о многих миссионерах из вашей страны, которые свидетельствуют о Евангелии в разных уголках мира. Я призываю вас поддерживать их важное служение молитвами и конкретными жестами солидарности».

В конце общей аудиенции Епископ Рима призвал католиков на всех континентах возносить молитву Святого Розария:

«Эта простая и выразительная богородичная молитва указывает каждому, как следовать за Христом с доверием и великодушием».