Папа Франциск объявил о продлении Синода

«Это решение проистекает из желания, чтобы тема синодальной Церкви, в силу своей широты и важности, стала предметом длительного обсуждения не только членов Синодальной ассамблеи, но и всей Церкви».

Как передает русская служба Vatican News, после чтения молитвы Angelus в воскресенье 16 октября Святейший Отец объявил, что заседания Ассамблеи Синода епископов по вопросам синодальности состоятся в два этапа: в октябре 2023 и октябре 2024 года.

10 октября 2021 года открылся первый этап 16-й Ординарной генеральной ассамблеи Синода епископов, который сосредоточен на взаимном слушании и распознавании. Папа отметил, что получено много плодов синодального пути, но добавил, что необходимо больше времени, чтобы они полностью созрели.

«Чтобы предоставить больше времени для более спокойного размышления, я постановил, что эта синодальная ассамблея будет проходить в две сессии: первая — с 4 по 29 октября 2023 года, а вторая — в октябре 2024 года».

Папа Франциск выразил надежду, что это решение «будет способствовать пониманию синодальности как составного элемента Церкви и поможет каждому воплощать ее в жизнь как путь братьев и сестер, свидетельствующих о радости Евангелия».

Генеральный секретариат Синода пояснил это решение Папы, заявив, что апостольская конституция Episcopalis Communio допускает возможность проведения нескольких сессий одного и того же Синода: «Это решение проистекает из желания, чтобы тема синодальной Церкви, в силу своей широты и важности, стала предметом длительного обсуждения не только для членов синодальной ассамблеи, но и для всей Церкви».

Секретариат Синода заявил, что продление срока проведения заседаний хорошо вписывается в текущий синодальный путь, поскольку Синод — это «не событие, а процесс, в котором весь Народ Божий призван идти вместе к тому, что Святой Дух помогает ему определить как волю Господа для Его Церкви».

Поэтому две сессии, распределенных на год, образуют «путешествие внутри путешествия», цель которого — способствовать более зрелому размышлению.