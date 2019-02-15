Папа Франциск обсудил с Microsoft перспективы искусственного интеллекта

Папа Римский Франциск принял в среду вечером в Ватикане президента транснациональной компании Microsoft Брэда Смита, с которым он обсудил перспективы разработок в области искусственного интеллекта, сообщил официальный представитель Святейшего Престола Алессандро Джизотти.

В ходе беседы Смит, в частности, затронул проблему необходимости использования искусственного интеллекта на благо общества, а также рассказал о некоторых путях преодоления существующего разрыва в развитии цифровых технологий на глобальном уровне.

В ходе визита в Ватикан Смита сопровождал видный куриальный иерарх, президент Папской академии жизни архиепископ Винченцо Палья. Гости сообщили Папе Франциску, что Microsoft вместе с академией намерены учредить специальную международную премию в области этики искусственного интеллекта.

Очередное пленарное заседание Папской академии жизни состоится в Ватикане в конце февраля и будет посвящено теме «Робоэтика. Люди, машины и здоровье». На 2020 год руководство академии наметило заседание, посвященное развитию искусственного интеллекта. Как передает «РИА Новости», Смит принял приглашение принять участие в этом заседании.