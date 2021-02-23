Папа Франциск обратился со специальным посланием в связи с 90-летием явлений Иисуса Милосердного святой Фаустине Ковальской

По случаю 90-летия первого явления Иисуса Милосердного монахине Фаустине Ковальской (22 февраля 1931 г.) Папа Франциск направил послание епископу Плоцкому Петру Либере и всей поместной Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец заверяет в своём молитвенном единстве с участниками юбилейных торжеств в святилище Божьего Милосердия, а также с теми, кто присоединяется к ним через средства массовой информации. Епископ Рима напоминает о словах, услышанных 90 лет назад сестрой Фаустиной: «Напиши образ, который ты видишь, и сделай надпись ‘Иисус, уповаю на Тебя’. Я хочу, чтобы этот образ вначале стал почитаем в вашей часовне, а потом – во всём мире» (Дневник, 47).

Папа Франциск разделяет радость Плоцкой епархии: «Это особое событие уже известно во всём мире и остаётся живым в сердцах верующих». Епископ Рима приводит и другие слова Господа Иисуса, записанные польской святой в её Дневнике: «Человечество не обретёт покоя, пока не обратится к источнику Моего милосердия. (Дневник, 699). «Поэтому я призываю вас: обратимся к этому Источнику. Попросим Христа о даре милосердия: пусть оно охватит нас и проникнет в нас. Смело возвратимся к Иисусу, чтобы встретить Его любовь и милосердие в Таинствах. Почувствуем Его близость, нежность, и тогда мы также будем более способны к милосердию, терпению, прощению и любви».

Апостол Божественного Милосердия святой Папа Иоанн Павел II, отмечает ныне здравствующий Преемник Святого Петра, хотел, чтобы весть о милосердной любви Бога достигла всех жителей земли. «Нужно передавать миру огонь милосердия. В милосердии Бога земля обретёт мир, а человек – счастье», – говорил Папа Войтыла (Речь в краковском районе Лагевники, 17 августа 2002 г.). «Таков особый вызов для Церкви Плоцка, отмеченной Божьим откровением, для Конгрегации Сестёр Божьей Матери Милосердия, для города Плоцка и для каждого из вас. Несите миру огонь Иисуса Милосердного и будьте для всех знамением Его присутствия среди вас», – пожелал верным Папа Франциск и от всего сердца преподал участникам торжеств свое апостольское благословение.