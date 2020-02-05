Папа Франциск обратился с посланием по случаю первой годовщины подписанной в Абу-Даби Декларации о братстве

По случаю первой годовщины со дня подписания Документа о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования, Папа Франциск опубликовал специальное видеопослание. Ровно год назад, 4 февраля, во время своего визита в Абу-Даби Епископ Рима подписал этот исторический документ вместе с верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Аль-Тайибом. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём видеопослании Святейший Отец приветствует членов Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве, собравшихся в Абу-Даби, «особенно тех, кто помогают своим бедным, больным, гонимым и слабым братьям и сёстрам независимо от религии, цвета кожи и расы». Вспоминая «великое гуманитарное событие», произошедшее год назад, Папа Франциск выражает надежду на «лучшее будущее для всего человечества, – будущее, свободное от ненависти, злобы, экстремизма и терроризма, в котором преобладают ценности мира, любви и братства».

Епископ Рима также выражает признательность Объединённым Арабским Эмиратам за поддержку работы Верховного комитета по осуществлению Декларации о человеческом братстве, благодарит за создание проекта межрелигиозного «Дома Авраама», а также за учреждение Международной премии за человеческое братство. Эта премия, по словам Святейшего Отца, призвана поощрять все «примеры добродетелей мужчин и женщин, которые в этом мире воплощают любовь через свои дела и жертвы на благо других, независимо от религиозных, этнических и культурных различий».

Завершая свое видеопослание, Папа Франциск возносит молитвы «Всемогущему Богу, дабы Он благословил все усилия, которые способствуют благу человечества и помогают нам продвигаться вперёд на пути братства».