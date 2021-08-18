Папа Франциск обратился к жителям Латинской Америки с видеопосланием о вакцинации

Присоединяясь к призывам поместных иерархов, Папа Франциск обратился к жителям Латинской Америки с видеопосланием по случаю кампании вакцинации от коронавируса.

«В духе братства я присоединяюсь к этому посланию надежды на более светлое будущее. Благодарение Богу, благодаря труду многих сегодня у нас есть вакцины, чтобы защитить от COVID-19. Они вселяют надежду на то, что будет положен конец пандемии, но только если они будут доступны всем и если мы будем друг с другом сотрудничать. Прививка вакцинами, авторизованными компетентными властями, — это акт любви. Содействие тому, чтобы большая часть людей вакцинировалась, — это тоже акт любви. Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам. Любовь может быть также социальной и политической: существует социальная и политическая любовь, она универсальна, она всегда изобилует маленькими личными жестами любви, способными преобразить и улучшить общество, Вакцинация – это простой, но глубокий способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о самых уязвимых. Я прошу у Бога, чтобы каждый смог внести свой вклад небольшой крупицей, своим маленького жестом любви. Каким бы маленьким он ни был, любовь всегда велика. Помогите же этими малыми жестами ради лучшего будущего. Да благословит вас Бог! Спасибо!».

Источник: Vatican News