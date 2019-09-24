Папа Франциск обратился к участникам саммита ООН, посвященного изменениям климата

Папа Франциск указал на три характеристики, которые должен быть отмечен проходящий ныне в Нью-Йорке саммит ООН по климатическим изменениям. Это честность, мужество и ответственность. 23 сентября с.г. Святейший Отец обратился с видеопосланием к участникам форума.

Понтифик напомнил, что, подписанием в 2015 г. исторического Парижского соглашения по климату, международное сообщество засвидетельствовало необходимость коллективных усилий на благо будущего планеты. Однако через четыре года видно, что обязательства, принятые государствами, остаются далекими от реализации. «Наряду с многочисленными инициативами не только правительств, но и всего гражданского общества, нужно спросить себя о том, есть ли политическая воля направить больше человеческих, финансовых и технологических ресурсов на смягчение неблагоприятных последствий изменения климата, на помощь бедным и самым уязвимым, наиболее страдающим от этих последствий?» Этот вопрос был адресован Предстоятелем Вселенской Церкви к главам государств и правительств, участвующим в 74-й Генеральной Ассамблее ООН.

В этом контексте Папа Франциск отметил, что хотя ситуация и не благоприятна, «окно возможностей остается открытым» и у человечества еще остается время, чтобы гарантировать лучшую жизнь следующим поколениям. «Будущее принадлежит им, а не нам», — подчеркнул Папа и добавил: «Мы должны со всей честностью, ответственностью и бесстрашием поставить свой разум на служение другому типу прогресса, более здоровому, более гуманному, более социальному и целостному, способному обеспечить экономику, служащую человеку, созидающую мир и защищающую окружающую среду».

По мнению Вселенского Архиерея, деградация окружающей среды связана с социальным и нравственным упадком, что побуждает к размышлению о смысле современных потребительских и производственных моделей, а также к осознанию необходимости заняться процессами воспитания и повышения осознания своей ответственности за состояние окружающей среды. Человечество оказалось ныне перед новым цивилизационным вызовом. Решения могут быть разными, но каждое из них должно подкрепляться, как на личном, так и на общественном уровнях, честностью, мужеством и ответственностью, — убежден Папа Франциск