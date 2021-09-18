Папа Франциск обратился к участникам конференции в Польше, посвященной защите несовершеннолетних, с видеопосланием

Папа Франциск направил видеопослание участникам международной конференции, посвященной защите несовершеннолетних, которая с 19 по 22 сентября 2021 года будет проходить в Варшаве.

Святейший Отец призвал участников форума вслушаться в голос жертв и включиться в дискуссии: «ведь они по-настоящему касаются не только будущего Церкви в Центральной и Восточной Европе, но также нашего христианского сердца, нашей личной ответственности». «Известно, что признание наших ошибок и падений может заставить нас почувствовать себя уязвимыми и слабыми. Но может также стать временем чудесного излияния благодати, временем самоуничижения, открывающим перед нами новые горизонты любви и взаимного служения. Если мы признаем свои ошибки, то не убоимся больше ничего, ибо Сам Господь будет с нами», – констатировал Епископ Рима, завершив свое обращение словами: «Без неприязни к кому-либо и с любовью ко всем призываю вас стать смиренными орудиями Господа в служении жертвам насилия, воспринимая их как своих сотоварищей и главных действующих лиц общего будущего, научаясь друг у друга верности и стойкости, чтобы нам всем вместе успешно разрешать стоящие перед нами проблемы».

По материалам Vatican News