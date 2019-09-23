Папа Франциск обратился к работникам церковных медиа

«Благодаря вам, учение Папы и Церкви читают в газетах, слушают по радио, смотрят по телевизору и в интернете, делятся им через социальные сети во все более стремительно становящимся цифровым мире», — отметил Папа в тексте, адресованном коллективу Секретариата по коммуникации.



23 сентября 2019 г. Святейший Отец принял коллектив этой самой крупной по численности работников структуры Святого Престола на аудиенции в Ватикане в первый день ее трехдневной пленарной ассамблеи. Понтифик заметил, что это его первая встреча с представителями всех структур ватиканских медиа с тех пор как четыре года назад начался процесс реформирования, который имел целью их объединение в составе новой дикастерии Римской Курии.



По материалам Vatican News