Папа Франциск обратился к народу Румынии с видеопосланием накануне своего визита в эту страну

«Дорогие братья и сестры в Румынии! Осталось несколько дней до начала поездки, которая приведет меня к вам. Это обстоятельство преисполняет меня радостью, так что я уже теперь хочу обратиться ко всем вам с самыми искренними пожеланиями». Такими словами Папа Франциск начинает свое видеообращение к народу Румынии, распространенное по случаю Апостольского визита в эту страну, который начнется 31 мая и продлится до 2 июня.

«Прибываю в Румынию, прекрасную и гостеприимную страну, как паломник и брат», — утверждает Святейший Отец, выражая благодарность президенту и правительству страны за приглашение и за сотрудничество в подготовке визита и констатируя: «Уже теперь я ощущаю радость в предвкушении встречи с Патриархом и постоянными членами Священного Синода Румынской Православной Церкви, как и встречи с католическими пастырями и верными».

Преемник Святого Петра заметил, что «узы веры, которые нас объединяют, восходят ко временам апостолов», в частности, к взаимоотношениям святых Петра и Андрея, согласно древнему преданию совместно принесшими веру на румынские земли. Будучи братьями по крови, они были ими также по духу и в пролитии мученической крови. «И среди вас также есть немало мучеников, в том числе, мучеников недавних времён, таких как семь греко-католических епископов, которых я с радостью провозглашу блаженными. То, за что они пострадали, пожертвовав всем, даже своей жизнью, является слишком ценным наследием, чтобы о нем забывать. И это общее наследие, побуждающее нас не отдаляться от брата, которому оно также принадлежит», — подвел итог Понтифик.