Папа Франциск обратился к марокканцам: я еду к вам как паломник мира и братства

Накануне апостольского визита в Королевство Марокко, который будет походить в Рабате 30 и 31 марта, Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к жителям этой африканской страны.

Уважаемый народ Марокко!

Ас-саляму алейкум! Мир вам!

В ближайшее время я отправлюсь в вашу возлюбленную страну с двухдневным визитом. Благодарю Бога за эту предоставленную мне возможность. Я признателен Его Величеству королю Мухаммеду VI за его любезное приглашение и марокканским властям за конструктивное сотрудничество. Следуя по стопам моего святого предшественника Иоанна Павла II, я еду к вам как паломник мира и братства в мире, который в них очень нуждается. Как христиане и мусульмане, мы верим в милосердного Бога Творца, Который создал людей и поселил их в мир, чтобы они жили по-братски, уважая друг друга в разнообразии и помогая друг другу в нужде; Он доверил им землю, наш общий дом, чтобы они бережно заботились о ней и хранили для грядущих поколений. Мне будет очень приятно поделиться этими убеждениями непосредственно с вами на встрече, которую мы проведём в Рабате. Кроме того, эта поездка предоставит мне ценную возможность посетить христианскую общину в Марокко и способствовать её развитию. Мы также встретимся с мигрантами, которые выражают призыв к совместному строительству более справедливого и солидарного мира.

Дорогие марокканские друзья, уже теперь от всего сердца благодарю вас за приём и особенно за ваши молитвы, заверяя в своей молитвенной памяти о вас и о вашей дорогой стране. До скорой встречи!

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Источник: Vatican News