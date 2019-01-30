Папа Франциск о возможности отказа от целибата: только в исключительных случаях

«Лучше я отдам жизнь, чем изменю закон о целибате»: Папа Франциск процитировал святого Павла VI, отвечая на вопрос журналиста об обязательном безбрачии для священников. Вопрос прозвучал во время брифинга на борту самолета, возвращавшегося из Панамы в Рим после ВДМ, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Можно ли предполагать, что Вы разрешите женатым мужчинам становиться священниками в Католической Церкви, вслед за Восточными обрядами?». Отвечая на этот вопрос репортера, Папа, во-первых, уточнил, что в Восточных обрядах в Католической Церкви перед рукоположением во диаконы можно сделать выбор между браком и безбрачием. Что касается латинской Церкви, то Папа не видит такой возможности за немногими исключениями. «Лично я считаю, что целибат — это дар для Церкви, — сказал Папа. – Кроме того, я не согласен с тем, что можно допустить факультативный целибат. Лишь в крайне отдаленных местах можно говорить о такой возможности, — я думаю об островах Тихого океана, — но подобное возможно, когда есть пастырская необходимость». В истории Церкви такие случаи были, и «их надо изучать и молитвенно осмысливать». Кроме того, это относится к англиканским священникам, присоединившимся к Католической Церкви в соответствии с апостольской конституцией Папы Бенедикта “Anglicanorum coetibus”.

Папа Франциск сослался на книгу Лобингера, в которой священник рассуждает о возможности рукоположения пожилых женатых мужчин в священники. Однако, поскольку такая пастырская необходимость может возникнуть только при невозможности совершать некоторые Таинства, то женатые священники в этом случае могут быть уполномочены осуществлять только munus sanctificandi, то есть совершать Евхаристию, Елеопомазание и принимать исповедь. Папа напомнил, что священник исполняет тройное служение: служение освящения, учительства и управления. Лобингер полагает, что в случае рукоположения женатых мужчин епископ уполномочит их только для служения освящения.

Упомянув об этих дискуссиях в лоне Церкви, Папа подчеркнул: «Мое решение заключается в том, что перед принятием диаконского сана целибат не будет опциональным. Это мое личное решение, я этого не допущу. Пусть это будет ясно. Назовете меня закрытым? Возможно. Но я не могу предстать перед Богом с подобным решением», — сказал Папа Франциск.