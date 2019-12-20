Папа Франциск неожиданно посетил римский лицей

20 декабря с.г. Папа Франциск нанес визит в римский лицей «Pilo Albirtelli», располагающийся вблизи от базилики Санта-Мария-Маджоре. Это посещение не было предусмотрено официальной программой пятничных мероприятий с его участием. Понтифик тепло поприветствовал персонал учебного заведения, а также его воспитанников, многие из которых принимали участие в написании размышлений для богослужения Крестного пути, проходившего в Страстную Пятницу 2018 г. в Колизее.

Во дворе лицея Святейший Отец выступил с краткой речью перед приблизительно восьмьюстами юношами и девушками. Преемник Святого Петра говорил об опасности меланхолии, которая может появиться в результате недолжного переживания одиночества, а также о бескорыстной любви, которая является «сложным путем», в коем сочетаются жертвенность и терпение. Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся отношения к мигрантам и потребности в евангельском свидетельстве перед неверующими. Римский Понтифик поздравил молодежь с наступающими Рождественскими праздниками и напомнил им о важности игр и сна, которые «дают душе кислород».

По материалам Vatican News