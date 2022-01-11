Папа Франциск: не забывать о традиции, но с надеждой смотреть на будущее

Папа Франциск направил послание Великому канцлеру Папского университета им. Иоанна Павла II в Кракове по случаю 625-летия со дня основания богословского факультета.

В начале послания Святейший Отец вспоминает историю создания Богословского отделения Краковской академии (впоследствии Ягеллонского университета) по просьбе святой Ядвиги и ее супруга Владислава: тогда Папа Бонифаций IX учредил это отделение посредством буллы Eximiae devotionis affectus. Его продолжением является богословский факультет Папского университета им. Иоанна Павла II.

«Вместе с вами, — пишет Папа, — благодарю Бога за эту более чем шестисотлетнюю традицию», которая налагает на нас определенные обязательства: «Ибо сегодняшний день требует от всех нас, чтобы мы не забывали о традиции, но одновременно с надеждой смотрели на будущее и творили будущее». Девиз универcитета – «Идите и научите» — отражает его изначальную миссию «служения мысли», то есть научного размышления над содержанием Откровения с использованием классических и современных методов исследования.

«Верные многовековой традиции, прочитывайте знамения времени, смело принимайте новые вызовы, чтобы действенным образом нести современному человеку и миру евангельскую истину, — пишет Папа. – Пусть ваш университет будет местом формирования новых поколений христиан не только благодаря научным исследованиям и поиску истины, но и через совместное свидетельство жизни по вере. Пусть он будет общиной, в которой освоение науки связано с продвижением достоинства каждого человека, поскольку он сотворен Богом, и с заботой о созревании сердец и их открытости для самого важного, для того, что длится вечно и не прейдет».

В конце послания Папа Франциск преподает апостольское благословение руководству, студентам и сотрудникам университета, призывая заступничество святой Ядвиги и святого Иоанна Павла II.

Источник: Vatican News