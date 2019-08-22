Папа Франциск назвал народные движения главной движущей силой социальных перемен в мире

Глубокие ценности и проблемы сотен общественных объединений, борющихся против дискриминации в мире, стали центральной темой предисловия Папы Франциска к книге «Прорыв народных движений: Rerum Novarum нашего времени», изданной Ватиканским книжным издательством (LEV). Книга под редакцией Папской комиссии по Латинской Америке будет официально представлена в сентябре; в ней собраны центральные выступления участников всемирных встреч этих движений, которые проходят с 2014 года в различных местах американского континента. Сообщает корреспондент Vatican News Фелипе Эррера-Эспалиат.

Папа Франциск начинает свои размышления с мысли, что жители окраин являются не только частью населения, к которому должна выходить Церковь, но и «семенем, ветвью, которая, подобно горчичному зерну, приносит много плода». Святейший Отец видит в них «рычаг крупных социальных преобразований»: эти люди — не пассивные участники и не просто получатели социальной помощи, которые должны смириться с мыслями о том, как миром управляют элиты. Жители периферий – это настоящие, активные деятели и проводники будущего человечества, чей «мирный протест» может рассчитывать на солидарность Папы Римского. Святейший Отец признаёт в общественных движениях транснационального и транскультурного характера ту «многогранную модель», о которой он говорил в Апостольском увещании Evangelii Gaudium (п. 2) и которая представляет собой социальную парадигму, основанную на культуре встречи. По словам Папы Франциска, это множество движений, чей опыт в борьбе за справедливость запечатлён на страницах книги, «представляет собой великую социальную альтернативу, крик из глубины души, знак противоречия, надежду на то, что всё может измениться». Их способ противостояния доминирующей модели через свидетельство труда и страданий делает их «дозорными» лучшего будущего.

Подтверждая убеждённость в том, что человечество сегодня сталкивается с эпохальными изменениями, обозначенными страхом, ксенофобией и расизмом, Папа Франциск подчёркивает, что «народные движения могут служить источником нравственной энергии для возрождения наших демократических государств». В глобальном обществе, израненном экономикой, которая всё больше отдаляется от этики, эти социальные феномены могут служить противоядием от популизма и от «политического спектакля», поскольку делают граждан участниками. Таково следствие продвижения «силы», связанной с понятием «мы», противостоящей культуре эгоизма.

В заключение своего предисловия Епископ Рима подчёркивает тему человеческого труда – одного из тех священных прав, которые должны особым образом оберегаться в отношении к каждому человеку. Перед лицом неолиберальных и неоэтатических тезисов, которые душат и угнетают людей в их трудовой жизни, Папа Франциск говорит об острой потребности в «новом гуманизме, призванном положить конец безграмотности, касающейся языка сострадания, а также прогрессирующей деградации культуры и затемнению самого понятия ‘общего блага’».