Папа Франциск назначил еще двух женщин в Папскую библейскую комиссию

Папа Римский Франциск 25 января увеличил количество женщин в Папской библейской комиссии, занимающейся исследованиями Священного Писания для Конгрегации доктрины веры, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на СПЖ со ссылкой на Сruxnow.

Понтифик добавил в члены комиссии еще двух женщин-экспертов. Ими стали Бенедикта Леммелин, исследовательница Ветхого Завета из Бельгии, и Мария Армида Николаси, исследовательница Нового Завета из Италии. Теперь в Библейскую комиссию, состоящую из 20 человек, входят пять женщин. Первых женщин в Библейскую комиссию Папа назначил в 2014 году.