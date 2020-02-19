Папа Франциск назначил архиепископа-митрополита Каунасского

19 февраля Папа Франциск назначил архиепископа вакантной Каунасской кафедры. Им стал Преосвященный Кястутис Кявалас, до настоящего момента занимавший епископскую кафедру Тельшяя. Каунасская кафедра оставалась вакантной с 1 марта 2019 года, когда прежний архиепископ-митрополит Лёнгинас Вирбалас объявил о своей отставке. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Кястутис Кявалас родился 17 февраля 1972 года в Каунасе. По окончании средней школы поступил в Каунасский технологический университет на факультет радиоэлектроники, где учился до 1992 года. В 1993 году начал подготовку к священству в Каунасской духовной семинарии, а в 1997 году продолжил обучение в Балтиморской семинарии Пресвятой Девы Марии. Получил степень лиценциата богословия; был рукоположен во священники 29 июня 2000 года. Отец Кявалас стал директором подготовительного курса Архиепископской семинарии и капелланом душепопечения о молодежи Каунасской архиепархии. С 2002 года преподавал нравственное богословие в Университете Витаутаса Великого в Каунасе. 18 января 2008 года в том же университете получил степень доктора богословия.

С июня 2005 по август 2006 года был духовным наставником Каунасской семинарии, затем еще на год отправился в США для продолжения учебы и вернулся в Каунас в 2007 году. В течение пяти лет нес пастырское служение в Кафедральном соборе города и был духовником воспитанников Каунасской духовной семинарии. 8 февраля 2010 года был назначен программным директором «Радио Мария» Литвы. 27 сентября 2012 года стал вспомогательным епископом Каунаса и титулярным епископом Абзири. Епископскую хиротонию принял 24 ноября 2012 года. Был назначен епископом-коадъютором Тельшяя 20 апреля 2017 года; 18 сентября того же года стал преемником Тельшяйского епископа в соответствии с 403 каноном Кодекса канонического права.