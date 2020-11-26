Папа Франциск направил специальное послание «Каритас» Словении

Папа Франциск направил специальное послание организаторам благотворительных концертов «Зов доброты» (Klic dobrote) в пользу словенского фонда «Каритас». Передает корреспондент Vatican News Алессандро ди Буссоло.

Обращение Святейшего Отца приурочено к 30-летию этой культурной и благотворительной инициативы, которая традиционно проводится за месяц до Рождества.

Епископ Рима благодарит организаторов за то, что они делают для поместного «Каритас», и молится, дабы ««Зов доброты» в этом году стал шагом вперёд, «также для единства Церкви и вашего народа», пишет Папа Франциск.

«Тридцать лет: сколько же потребовалось терпения, чтобы все это продолжать!» — подчёркивает Папа, заверяя участников в своих молитвах. Святейший Отец добавляет, что там, где нет единства, нет Духа Господня. «Господь всегда желает единства, что не означает единообразия». У каждого есть личные качества, собственная харизма, своя личность, — но всегда в единстве. Мы не можем превращаться в сектантов, ополчаясь друг против друга, предостерегает Папа: «Нам нельзя быть людьми партий. Нельзя: только в единстве».

В конце послания Епископ Рима выражает пожелание:

«Пусть этот концерт станет подлинной гармонией единства между вами. Да благословит вас Господь».



(На фото — паломничество сотрудников словенского «Каритас» в Поникве 28 ноября 2018 г.)