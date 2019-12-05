Папа Франциск направил послание Конференции ООН по климату

Со 2 по 13 декабря в Мадриде проходит Конференция ООН по климату. В ее открытии участие государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который зачитал послание Папы Франциска министру окружающей среды Чили и председателю Конференции Каролине Шмидт, а также всем участникам. Святейший Отец с сожалением констатирует, что в ответе международного сообщества на вызов климатических изменений «слова все еще далеки от конкретных действий», а обязательства, принятые до сих пор государствами, далеки от требований, необходимых, чтобы достичь целей Парижского соглашения. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Несмотря на консенсус в том, что касается изменения модели развития для противостояния климатическим изменениям и бедности, не хватает политической воли и мужества, чтобы вложить больше человеческих, финансовых и технических ресурсов для смягчения негативных последствий изменений климата и для того, чтобы помочь самым бедным и уязвимым народам, больше всего страдающим от проблем, связанных с климатическими изменениями, отмечает Понтифик.

Завершая свое послание Папа упоминает о молодежи: не следует возлагать на ее плечи проблемы, спровоцированные предыдущими поколениями. Напротив, нужно «дать ей возможность вспоминать наше поколение как тех, кто честно, ответственно и мужественно совершил обновление и ответил на основное требование сотрудничества с тем, чтобы беречь и возделывать наш общий дом».