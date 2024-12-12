Папа Франциск надеется на политическое решение для Сирии (+ ФОТО)

В конце общей аудиенции 11 декабря Папа Франциск сердечно приветствовал в Зале Павла VI тысячи паломников, в особенности молодёжь, больных, стариков, новобрачных, и вознёс молитвы о примирении в горячих точках планеты.

В частности, Епископ Рима сказал:

«Каждый день я слежу за событиями в Сирии, в этот очень непростой период её истории. Я надеюсь, что будет найдено политическое решение, которое – без новых конфликтов и раздоров – в духе ответственности послужит стабильной жизни и единству страны. По заступничеству Пресвятой Девы Марии я молюсь, дабы сирийский народ обрёл мир и безопасность на своей возлюбленной земле, а различные религии смогли жить в дружбе и взаимном уважении во благо народа, страдающего от стольких лет войны.

Я непрестанно думаю об измученной Украине, безмерно страдающей от войны. Помолимся, чтобы был найден выход. Я также думаю о Палестине, Израиле, Мьянме: пусть вернётся мир. Да настанет мир! Война – это всегда поражение. Помолимся о мире».



Источник: Vatican News

На фото — Алеппо после ухода правительства Б. Асада, 11 декабря 2024 г.: