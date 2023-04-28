Папа Франциск начал Апостольский визит в Венгрию (+ ФОТО)

Утром 28 апреля Святейший Отец начал 41-й международный апостольский визит в Венгрию, который, по его словам, станет «дополнением» короткой поездки в 2021 году по случаю Международного евхаристического конгресса в Будапеште. Сообщает русская служба Vatican News.

В 8 часов 21 минуту самолёт ITA Airways с Папой Франциском на борту вылетел из римского аэропорта Фьюмичино и около 10 часов приземлился в международном аэропорту Будапешта, где состоялась приветственная церемония.

На первый день поездки запланирован визит вежливости к президенту страны во Дворце Шандора, после чего в бывшем кармелитском монастыре Папа обратится с речью к представителям властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Вечером Святейший Отец встретится с епископами, пресвитерами, монашествующими, семинаристами и катехизаторами в конкафедральном соборе Святого Стефана.

Перед отъездом в Венгрию, рано утром, Папа Франциск встретился в Доме Святой Марфы с группой римских бездомных, которые живут рядом с площадью Святого Петра и получают помощь от Службы Папских милостей. Гостей сопровождал апостольский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, префект новообразованного Департамента службы милосердия.

Вечером 27 апреля, за день до отъезда в Венгрию, Папа Франциск по традиции отправился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где вверил свою 41-ю апостольскую поездку Пресвятой Деве Марии перед древней чудотворной иконой Salus Populi Romani.