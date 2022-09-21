Папа Франциск на встрече с новыми епископами призвал их быть ближе к бедным

19 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана около 200 новых епископов – участников подготовительного курса, проходившего в Папском институте «Regina Apostolorum» под эгидой департаментов по делам епископов и Восточных Церквей. Сообщает русская служба Vatican News.

На полуторачасовой встрече, проходившей в частном порядке, Святейший Отец выслушал истории и просьбы своих гостей, призвав их не забывать о бедных и подчеркнув, что на земле всё взаимосвязано и все люди нуждаются в заботе. Об этом в интервью Радио Ватикана рассказал бразильский епископ Маурисиу да Силва Жардим; аудиенция в Ватикане, по его словам, «прошла в синодальной атмосфере», какой были отмечены и занятия в «Regina Apostolorum».

Подготовительный курс открылся Святой Мессой, которую возглавил госсекретарь кардинал Пьетро Паролин, и был посвящён теме «Возвещение Евангелия в смену эпох и после пандемии: служение епископа».

Докладчики поднимали злободневные вопросы голода, насилия, социального неравенства, миграции, кризиса в области политики и здравоохранения, этические и социальные вопросы в глобальном масштабе. Кроме того, в центре размышлений были основные проблемы Амазонии, связанные с добычей полезных ископаемых, эксплуатацией и незаконной вырубкой лесов.

В ходе курса обсуждались некоторые тексты учительства Папы Франциска, с особым вниманием к темам семьи, всеобщего братства и целостного развития человека.

Монсеньор Жардим отметил, что прелаты коснулись различных аспектов служения епископа и наметили направления работы в своих епархиях согласно установленному Папой Франциском принципу миссионерской, синодальной, единой и активной Церкви.

Ещё одна группа епископов была принята Святейшим Отцом в минувшую субботу: пастыри из миссионерских стран принимали участие в подготовительном семинаре, организованном Департаментом евангелизации. На частной аудиенции 17 сентября Папа призвал иерархов быть ближе к Богу, к епископатам и священникам и не забывать о нуждах верующих. По словам венесуэльского епископа Гонсало Онтивероса, прелаты поделились со Святейшим Отцом миссионерским опытом. Со своей стороны Папа Франциск подчеркнул важность молитвы в пастырском служении, поскольку епископ, который не молится, отдаляется от Бога и увядает. Монсеньор Онтиверос отметил, что Папа призвал иерархов остерегаться «мании протагонизма и самореферентности, а также прозелитизма, который отличается от евангелизации, призванной осуществляться в стиле Иисуса».