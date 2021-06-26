Папа Франциск на встрече с лютеранами: в основе экуменизма лежит не дипломатия, а Божья благодать. Епископ Рима предложил несколько ориентиров на пути «от конфликта к общению»

25 июня, в годовщину подписания Аугсбургского исповедания (1530 г.), Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане представителей Всемирной лютеранской федерации. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Свое обращение к гостям Папа начал с цитаты из Послания к Римлянам: «’Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа’: словами, которыми апостол Павел обращался к христианам в Риме, я хочу принять вас и приветствовать». Святейший Отец вспомнил свою поездку в Лунд – город, где была основана Всемирная лютеранская федерация. Это незабываемое экуменическое путешествие было «опытом евангельской силы примирения», и теперь, отметил Папа, лютеране прибыли в Рим, «дабы возрастало единство между нами».

Аугсбургское исповедание, отметил Епископ Рима, в свое время «представляло собой попытку помешать расколу западного христианства; изначально оно воспринималось как документ внутрикатолического примирения и только позднее приобрело характер лютеранского конфессионального текста». Уже в 1980 году, по случаю 450-летия документа, католики и лютеране обнародовали совместную декларацию, в которой утверждается: «То, что мы признали в Аугсбурском исповедании как общую веру, может помочь вместе и по-новому исповедовать эту веру также и в наши дни». Папа остановился на этих общих истинах веры, которые можно обобщить с помощью слов апостола Павла: «Одно тело… одно крещение, один Бог» (Еф 4,4.5-6).

Один Бог: вера в триединого Бога, выраженная на Никейском соборе, объединяет католиков не только с лютеранами, но и с православными братьями, а также со многими другими христианскими общинами: «Речь идет об общем сокровище, так давайте же постараемся, чтобы 1700-летие этого великого Собора, которое будет отмечаться в 2025 году, придал новый импульс экуменическому пути, дарованному Богом и для нас необратимому».

Одно Крещение – именно этот Божий дар лежит в основе наших трудов по достижению полного единства, подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви: «Экуменизм – это не упражнения в церковной дипломатии, но процесс благодати. Он зиждется не на посредниках и договоренностях между людьми, но на Божьей благодати, очищающей память и сердце, преодолевающей упорство и направляющей нас к обновленному единству, – не к договорам и уступкам, не к примиряющему синкретизму, но к примиренному единству в разнообразии».

Одно тело: поясняя эти слова апостола, Папа сослался на Правило общины Тэзе, в котором говорится: «Страстно желайте единства Тела Христова». Папа не случайно процитировал именно Тэзе: представители Всемирной лютеранской федерации преподнесли ему в дар патену и чашу, сделанные в мастерских экуменической общины. Следующим этапом в диалоге католиков и лютеран, напомнил Папа, будет обсуждение тесной связи между Церковью, служением и Евхаристией: «Важно будет с духовным и богословским смирением взглянуть на обстоятельства, которые привели нас к разделениям, и уповать на то, что раз нельзя отменить печальные события прошлого, то возможно по-иному прочесть их внутри примиренной истории. Ваша Генеральная ассамблея 2023 года может стать важных шагом для очищения памяти и для осознания ценности многих духовных сокровищ, дарованных Господом для всех на протяжении столетий».

В заключение аудиенции Преемник Святого Петра подчеркнул, что путь от конфликта к единству непрост, но мы не одни: на этом пути нас сопровождает Христос. Папа Франциск завершил свою речь, пригласив гостей вознести вместе с ним молитву «Отче наш».