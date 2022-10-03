Папа Франциск на встрече с членами FASTA: образование как дело духовного милосердия

В последний день сентября Папа Франциск встретился с делегатами общин Братства св. Фомы Аквинского (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino — FASTA). Эта международная ассоциация мирян Папского права была основана 60 лет назад в Аргентине с целью внести вклад в реализацию учительства Второго Ватиканского собора. Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, врученном делегатам, Епископ Рима отмечает, что одним из новшеств собора стало осознание прав и обязанностей мирян в отношении миссии благовестия, полученной ими в Крещении: «На мирян возлагается важная ответственность нести свет Евангелия в мирские реалии, в единстве с пастырями Церкви», – пишет Папа Франциск, напоминая, что Братство св. Фомы Аквинского реализует многие проекты «по евангелизации культуры, молодёжи и семьи, создавая школы, университеты и академические резиденции на разных континентах».

Небесный покровитель братства святой Фома Аквинский сумел показать, что между верой и разумом существует естественная гармония, подчёркивает Папа:

«Когда мы осознаём это достояние, необходимое для преодоления фундаментализма, фанатизма и идеологий, открывается широкий путь к тому, чтобы послание Благой Вести достигло различных культур, предлагая идеи, совместимые с человеческим разумом и уважающие самобытность каждого народа».

Ещё одним свидетельством святого Фомы были его глубокие отношения с Богом, примером чего было поклонение Пресвятой Евхаристии и создание прекрасных евхаристических гимнов. «Духовность помогла ему открыть тайну Бога, а талант – оформить её в письменной форме». Поэтому важно уметь прочитывать Господне присутствие в мире, в событиях истории: сердце человека, соединённое в молитве с Сердцем Иисуса, позволяет увидеть «любые ситуации трансцендентным взором, даже те, которые в глазах человеческой логики представляют собой лишь удручающую панораму». Вера и разум, идя рука об руку, способны «укрепить культуру человека, наполнить мир смыслом и построить общество, которое будет более человечным, более братским и, следовательно, более полным Бога».

По словам Епископа Рима, Братство св. Фомы Аквинского умеет обращаться ко всем, «не исключая никого, даже тех, кто не разделяет нашу веру или ценности». Нужно вступать в диалог «с людьми, с их мечтами, историями, ранами и борьбой, ибо всё человеческое достойно объятий Божьей любви и милости».

Один из аспектов миссии братства – образование – является делом духовного милосердия, пишет Папа: оно не заканчивается передачей знаний или развитием навыков, но «помогает раскрыть самое лучшее в каждом человеке, отшлифовать бриллиант, который Господь вложил в каждого». Образование помогает этому бриллианту пропускать Свет, который есть Христос (см. Ин 8,12), дабы Он сиял посреди мира. «Господь делает нас причастниками Своего света, Своей природы, и поэтому каждый из Его учеников освещает мир, изгоняя тьму и преображая реальность».

В конце обращения Папа Франциск вверяет Братство св. Фомы Аквинского материнской опеке Пресвятой Богородицы и желает, дабы Господь Иисус Христос, Свет мира, «преумножил добрые плоды братства в обществе, на благо всей человеческой семьи».