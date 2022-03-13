Папа Франциск на Святой Мессе в честь 400-летия канонизации св. Игнатия Лойолы: молитва преображает мир (+ ФОТО)

Вечером 12 марта в римской церкви Святейшего Имени Иисуса («Дель-Джезу») Папа Франциск принял участие в Евхаристическом богослужении, посвящённом 400-летию канонизации Игнатия Лойолы, Франциска Ксаверия, Терезы Авильской, Филиппа Нери и Исидора Мадридского. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие II воскресения Великого поста (Лк 9,28b-36), в котором рассказывается о Преображении Господнем.

Уже в первой фразе евангелиста – «Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Иисус на гору помолиться» – можно заметить несколько полезных указаний для каждого верующего. В первую очередь Папа обратил внимание на слово «взял»: Господь принял нас, возлюбил, избрал и призвал. Благодать Иисуса Христа – тайна избрания – предшествует любой инициативе христианина. Второй момент заключается в том, что Иисус взял с собой не одного ученика, а трёх, и это означает, что наше призвание коренится в братском единстве. Следующее слово, отмеченное Папой, – «взошёл». Путешествие с Иисусом ведёт не вниз, а наверх; свет Преображения появляется не на равнине, а после трудного подъёма на вершину.

Ещё один важный евангельский глагол – «помолиться». Это значит, что каждое преображение рождается из молитвы, которая преображает реальность, причём речь идёт не об удалении от мира, а об его изменении. Святейший Отец коснулся войны в Украине и того, как она отражается в наших молитвенных прошениях: если наша молитва жива, то «она постоянно побуждает нас открыться и встревожиться страдальческим криком мира».

В конце проповеди Епископ Рима обратился к собратьям по ордену и попросил их бережно хранить наследие св. Игнатия, делясь им со всей Церковью и миром.

В богослужении приняли участие десять женщин-беженок из разных уголков мира, о которых заботится римское отделение Иезуитской службы беженцев (центр «Асталли»). Под аплодисменты они вручили Папе Франциску несколько подарков по случаю начала десятого года понтификата, а генеральный настоятель ордена Артуро Соза поздравил его от имени всех собратьев.



Фото: Vatican.va