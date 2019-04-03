Папа Франциск на общей аудиенции поделился впечатлениями от визита в Марокко

Папа Франциск сделал главной темой традиционной общей аудиенции в среду 3 апреля свое Апостольское путешествие в Марокко, проходившее 30-31 марта. Выступая на площади Святого Петра, Святейший Отец прежде всего поблагодарил короля Марокко Мохаммеда VI и представителей местных властей за теплый прием и сотрудничество, а также воздал благодарение Богу, позволившему ему «сделать еще один шаг по пути диалога и встречи с мусульманскими братьями и сестрами» в качестве «служителя надежды в современном мире».

Папа напомнил, что христиане и мусульмане являются духовными наследниками Авраама, а Бог допустил существование различных религий: теологи-схоласты характеризовали это явление как voluntas permissivia Dei – «допускающая воля Божия». По словам Папы Франциска очень важно, чтобы между исповедниками различных религий существовало братство, и прежде всего это касается духовных чад Авраама. «Мы не должны пугаться особенностей: Бог позволил, чтобы они были. Мы должны бояться неисполнения обязанности братского труда, отказа от совместного шествия по жизни», — подчеркнул Понтифик и добавил: «Служить надежде в такое время, как наше, значит, в первую очередь, возводить мосты между цивилизациями. Мне было очень приятно и почетно делать это в досточтимом Королевстве Марокко, встречаясь с его народом и правительством. Вспоминая о некоторых важных международных встречах, которые на протяжении последних лет имели место в этой стране, мы вместе с королем Мохаммедом VI подчеркнули фундаментальную роль религий в деле защиты человеческого достоинства и содействия миру, социальной справедливости и заботы о творении, о нашем общем доме. В данной перспективе мы и подписали совместное обращение о Иерусалиме, настаивая, чтобы Священный Город оставался достоянием всего человечества и местом мирного диалога, прежде всего между верными трех монотеистических религий». Святейший Отец упомянул о своем посещении Мавзолея короля Мохаммеда V, а также Институт Мохаммеда VI, в котором проходят обучение будущие имамы, проповедники и проповедницы. «Этот Институт продвигает тот ислам, который с уважением относится к другим религиям и не приемлет насилия и интегрализма», — сказал Святейший Отец.

Далее он отметил, что в ходе своей поездки уделил особое внимание миграционному вопросу. Мигранты не раз свидетельствовали, что их жизнь меняется и снова становится достойной человека в тех случаях, когда они находят общество, в котором их принимают как людей. «Это — главное», — подчеркнул Святейший Отец, продолжая: «Именно в марокканском Марракеше в декабре прошлого года был ратифицирован Международный договор по безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Это важный шаг международного сообщества к принятию на себя соответствующей ответственности. В качестве Апостольской Столицы мы внесли свой вклад, который можно выразить в четырех словах: принимать мигрантов, защищать мигрантов, поддерживать мигрантов и интегрировать мигрантов». «Речь идет не о том, чтобы ‘сверху’ спускать программы помощи, но чтобы вместе продвигаться в этих четырех направлениях и так созидать города и государства, дабы они, сохраняя собственную культурную и религиозную идентичность, тем не менее, были открыты мигрантам и способны по достоинству оценить их в перспективе всечеловеческого братства». Папа призвал с уважением относиться к мигрантам, памятуя, что это — реальные личности, и заметил, что Католическая Церковь в Марокко очень активна в том, что касается помощи мигрантам, а также поблагодарил тех, кто посвящает себя служению этим людям, исполняя слова Христа: «был странником, и вы приняли Меня».

Воскресенье, 31 марта, Понтифик посвятил марокканской католической общине, посетив провинциальный католический Социальный центр, оказывающий большую поддержку местному населению, после чего состоялась встреча Папы с местным духовенством и монашествующими. «В Марокко — малое стадо, поэтому я прибег к евангельским образам соли, света и закваски. Важно не количество, а то, чтобы соль была соленой, чтобы свет — светил, чтобы закваска смогла поднять всё тесто. Но это приходит не от нас, а от Бога, от Святого Духа, превращающего нас в свидетелей Христа там, где мы теперь находимся, в духе диалога и дружбы, в христианских отношениях, в первую очередь, между нами самими, ибо – как говорит Иисус, – ‘по тому все узнают, что вы — Мои ученики, если будете иметь любовь между собою'», — сказал Папа Франциск.

Кульминационным же моментом его путешествия стала воскресная св. Месса, в которой приняли участие представители около 60 национальностей. Франциск назвал это событие «эпифанией Божьего народа в сердце исламской страны», и завершил свою катехезу следующим образом: «Притча о милосердном отце способствовала тому, чтобы среди нас воссияла красота Божьего замысла: Бог желает, чтобы все его дети разделили Его радость, приняли участие в празднике прощения и примирения. На этот праздник приходят те, кто способен признаться, что они сами нуждаются в отчем милосердии, а потому очень рады, когда их брат или сестра возвращаются домой. Не случайно, что как раз там, где мусульмане ежедневно взывают к Милостивому и Милосердному, прозвучала притча о Милосердном Отце. Это так: только те, кто родился заново и отныне живут в любящих отчих объятиях, только те, кто чувствуют себя братьями, могут стать в этом мире служителями надежды».

В заключение общей аудиенции, Папа Франциск приветствовал группы верующих из разных стран мира и преподал им свое благословение.

По материалам Vatican News