Папа Франциск на общей аудиенции 8 сентября размышлял о значимости таинства Крещения для созидания христианского единства

На общей аудиенции, проходившей в Зале Павла VI в среду 8 сентября, Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященный Посланию к Галатам, остановившись на этот раз на вытекающих из таинства Крещения требованиях христианского единства.

«Противоречия и конфликты, проистекающие из наличия разделений, не имеют права на существование в среде тех, кто уверовал во Христа. Христианское призвание подразумевает максимально конкретный и отчетливый призыв к единству всего рода человеческого», – подчеркнул Преемник Святого Петра. Комментируя слова Послания о том, что во Христе мы стали детьми Божиими, он призвал всех своих слушателей с благодарностью припомнить собственное Крещение, через которое это усыновление состоялось. «Принимающие Крещение преображаются в сокровенных глубинах своего естества, преображаются внутренне. Они вступают в новую жизнь, в которой им дана возможность прямо обращаться к Богу, называя Его ‘Авва, Отче’ (ср. Гал 4,6)», – сказал Понтифик.

Далее Предстоятель Вселенской Церкви указал, что в Крещении принципиально устраняются все разделения. Из самого факта Крещения проистекает равенство всех крещеных во Христе. «Равенство во Христе преодолевает социальные отличия между полами, вводя равенство мужчин и женщин, что в те времена было делом революционным, а ныне нуждается в последовательной реализации. (…) Всё то, что усугубляет разделения между людьми, зачастую оборачиваясь дискриминацией, не имеет права на существование в глазах Бога в свете совершенного Иисусом Христом дела нашего Спасения. Здесь ключевое значение принадлежит вере, действенной на указанном нам Святым Духом пути единства. Наша задача – верно следовать по этому пути», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News