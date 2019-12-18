Папа Франциск на общей аудиенции 18 декабря говорил о значимости Рождественского вертепа

На традиционной общей аудиенции в среду 18 декабря, проходившей в Зале Павла VI, Папа Франциск отметил, что самым простым, но весьма достойным и эффективным способом подготовки к празднику Рождества является устроение дома Рождественских яслей или вертепа. Он напомнил о своем недавнем посещении городка Греччо, в котором святой Франциск Ассизский впервые устроил Рождественский вертеп. Там же Святейший Отец подписал Апостольское послание, посвященное многообразным смыслам этой благочестивой традиции.

На самом деле, ясли – это «живое Евангелие». Через их посредство Благая Весть приходит туда, где живут люди: в дома, школы, тюрьмы, на площади… В местах нашего пребывания они напоминают о самом важном: что Бог не остался невидимым на небесах, но спустился на землю, стал человеком. Бог всегда был близок к Своему народу, но после воплощения стал еще ближе. Мастерить ясли –значит праздновать близость Бога, открывать всякий раз по-новому, что Бог – предельно реален, конкретен, полон жизни и осязаем. Он является не далеким властителем или беспристрастным судьей, но смиренной, снисшедшей к нам любовью. По словам Святейшего Отца, Младенец в яслях свидетельствует о Божьей нежности, а его распростертые руки – о желании Бога обнять всё человечество. «Как же это прекрасно, прийти к яслям и вверить Богу свою жизнь, поговорить с Ним о знакомых нам людях и тронувших наше сердце ситуациях, подвести вместе с Ним итоги уходящего года, поделиться с Ним своими ожиданиями и тревогами!» – воскликнул Понтифик и притом напомнил, что Мария и Иосиф при виде новорожденного Иисуса испытывали не только радость, но и сильные опасения, поскольку это Дитя явилось на свет в крайней нищете. «Вот так и мы можем пригласить Святое Семейство посетить наши дома, где есть место и радости, и беспокойству, где мы ежедневно пробуждаемся от сна, где вкушаем пищу и спим рядом с самыми нашему сердцу дорогими людьми. Ясли – это домашнее Евангелие. Слово ‘ясли’ дословно означает ‘кормушка’, а ‘Город яслей’ – Вифлеем – это ‘Дом хлеба’. ‘Кормушка’ и ‘Дом хлеба’: ясли, которые устраиваем у себя дома, там, где делимся едой и любовью, напоминают, что Иисус – это Пища наша, Хлеб жизни. Это Он питает нашу любовь, это Он одаривает наши семьи силой, чтобы продолжать путь и при этом прощать друг друга», – подчеркнул Папа.

Кроме того, Рождественские ясли научают нас уходить от житейской суеты и находить время для созерцания, что особенно важно в контексте современного всё убыстряющегося жизненного ритма. «Они напоминают нам о важности сосредоточения: ведь только при условии внутреннего успокоения мы сможем понять, что по-настоящему важно в жизни; только при условии оставления за дверями шума мира сего сможем научиться слушанию Бога, говорящего в тишине. Ясли – это нечто очень актуальное для каждой семьи. Вчера мне подарили маленькую картинку с изображением необычных яслей. Они назывались ‘позволим матери отдохнуть’. Их композицию составляют фигурки спящей Матери Божией и святого Иосифа, баюкающего Младенца. Сколько из вас, мужей и жен, вынуждено ночью бодрствовать по очереди у колыбельки плачущего ребеночка?! ‘Позволим матери отдохнуть’ – это о нежности семьи, брака…», – отметил Понтифик.

Далее он подчеркнул, что Рождественские ясли остаются крайне актуальными в мире, где производится огромное количество оружия и бушует насилие. «Ясли – это образ мира, сделанный своими руками. Поэтому они – живое Евангелие», – констатировал Преемник Святого Петра, указав затем, что они также сообщают очень многое о смысле жизни. В композициях Рождественского вертепа можно встретить фигурки пастухов с овцами, кузнеца, мельника… Иногда воссоздаются целые пейзажи и сцены, присущие тем или иным регионам. «И это правильно, ибо ясли напоминают нам, что Иисус приходит именно в нашу конкретную жизнь. Это всегда важно: сделать маленькие ясли дома в качестве напоминания о том, что Бог пришел к нам, родился среди нас, сопровождает нас на нашем жизненном пути, стал человеком как мы. В обыденной жизни мы не одиноки – Он живет рядом с нами. Он не изменяет нашей ситуации магическим образом, но, если мы принимаем Его, всё может измениться. Желаю вам, чтобы процесс изготовления яслей стал поводом для приглашения Иисуса в свою жизнь», – подвел итог Папа Франциск, а в заключение произнес: «Всякий раз, когда возрождается жизнь, и происходит настоящее Рождество Христово!», и пожелал всем присутствующим «веселых праздников».

По материалам Vatican News