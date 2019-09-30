Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: старики и молодежь – это две опоры Церкви и общества

Во время утренней Мессы в часовне Дома Святой Марфы в понедельник 30 сентября Папа Франциск обратил внимание на необходимость особой опеки над детьми, молодежью и пожилыми людьми, сославшись при этом на 8-ю главу Книги Пророка Захарии. Святейший Отец отметил, что в слове Господа «возревновал Я о Сионе ревностью великой» звучит уважение к жизни, любовь к жизни, призыв к развитию жизни. Если же народ с особой ревностью заботится о своих детях и своих стариках, относится к ним как к своему главному сокровищу – это признак присутствия среди него Бога и обещание лучшего будущего. При этом Понтифик напомнил о феномене «демографической зимы»: в некоторых странах пенсионеров стало больше, чем работающих. «Сколько же стран начинают испытывать эту ‘демографическую зиму’ сегодня. И если мы пренебрегаем пожилыми людьми, мы теряем традицию, которая является не музеем антиквариата, а гарантией будущего. Именно корневой сок дает возможность дереву расти, цвести и плодоносить», — подчеркнул Святейший Отец и предупредил: «Конец бездетного общества всегда печален». Суть обращенного к нам Божьего послания состоит в «культуре надежды», связанной по преимуществу с молодыми и пожилыми людьми, которые и являются гарантией существования страны, Отечества и Церкви.

По материалам Vatican News