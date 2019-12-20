Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы размышлял о природе безвозмездного дара

Совершая святую Мессу в часовне Дома Святой Марфы утром 19 декабря, Папа Франциск прокомментировал литургические чтения, в которых говорится о двух бесплодных женщинах, ставших матерями. Речь идёт о Елисавете, родившей Иоанна Крестителя, и о матери ветхозаветного Самсона. «Бесплодие – это пустыня, – подчеркнул Папа, – бесплодная женщина лишена потомков». Однако эти две женщины, о которых говорит Библия, продолжали крепко верить и уповать на Бога: «Благодаря Господу пустыня расцветает. Обе женщины зачинают и приносят потомство. Это даже больше, чем чудо: это основа, фундамент нашей веры. Обе становятся матерями, потому что Бог может изменить всё, даже законы природы; Он способен проложить путь для Своего Слова. Божьи дары безвозмездны, и жизнь этих двух женщин является выражением Божьей безвозмездности».

По этой же причине и Предтеча, и Самсон являются символом безвозмездности нашего спасения, отметил Епископ Рима, ибо «никто не может спасти самого себя». Спасает лишь Господь: единственный, Кто может спасти нас от страданий и жестокости, и «если не вверишь себя безвозмездности Божьего спасения, то не спасёшься», подчеркнул Папа. Однако человек должен иметь веру, – но и она является Божьим даром: «Никто из нас не заслуживает спасения. Никто! Молитвы и посты идут на пользу, но если прежде нет безвозмездности, то всё напрасно, и мы становимся бесплодными, все мы; бесплодными для благодатной жизни, для небес, для святости. Необходим безвозмездный дар, и мы не можем похвастаться собственной праведностью. Если кто-нибудь мне возразит, что он католик, ходит по воскресеньям на Мессу, принадлежит к какой-нибудь ассоциации, то я отвечу: ‘Cкажи мне, так ты покупаешь своё спасение? Полагаешь, это спасёт тебя?’ Всё это поможет спастись лишь в том случае, если ты веришь в безвозмездность Божьего дара».

За благодатные, незаслуженные дары нужно благодарить Господа, и если мы не храним этой безвозмездности и присваиваем себе что-то как заслугу, то впадаем в грех, в котором нужно исповедоваться. Грех – это желание искупить себя своими силами, отметил Папа.

Завершая свою проповедь, Святейший Отец призвал верующих в эти предрождественские дни «восславить Бога за безвозмездный дар спасения, за безвозмездность жизни, за всё, что Господь даёт нам бескорыстно. Всё нам даровано по благодати».

Источник: Vatican News