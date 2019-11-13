Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы призвал не поддаваться наущениям лукавого

12 ноября Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал первое чтение из Книги Премудрости о разрушительном присутствии зла в нашем мире. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что лукавый сеет ненависть, которая становится причиной погибели. В человеческое сердце входят ревность, зависть, соперничество, начинается «борьба и желание уничтожить другого», хотя все люди «могли бы жить как братья, в мире». Папа отметил: даже если верующий уверен, что никого не уничтожает, в простом разговоре можно легко уничтожить словом: язык – это жестокое, смертельное оружие. «Сплетни убивают, убивает клевета», – подчеркнул Святейший Отец. Даже практикующий христианин может стать убийцей, потому что с начала времён «внутри нас идёт война». «Каин и Авель были братьями, – напомнил Папа Франциск, – однако ревность, зависть одного из них погубила другого». Таковы наши реалии и достаточно посмотреть новости: люди умирают от войн, пыток и насилия. «За всем этим стоит некто, побуждающий творить подобные вещи. Это называется искушением. Когда мы идём на исповедь, то говорим духовнику: ‘Отче, у меня было то или иное искушение…’. Кто-то нашёптывал твоему сердцу, заставляя свернуть на иную дорогу. Тот, кто сеет деструкцию в сердцах, сеет ненависть. Сегодня мы должны ясно заявить, что в мире очень много сеятелей ненависти, приводящих к разрушению».

«Часто, – отметил Папа, – мне приходит на мысль, что новости – это история ненависти во имя разрушений: теракты, войны». «Многие дети умирают от голода и болезней»; им не хватает воды, образования, знаний о гигиене, а деньги, которые понадобились бы для этого, идут на производство оружия, предназначенного уничтожать. Такое происходит не только в окружающем мире, но и в нашей душе из-за дьявольского семени зависти и ненависти. Лукавый завидует нашей человеческой природе: он не может смириться с тем, что Сын Божий стал одним из нас, и поэтому уничтожает всё вокруг, подчеркнул Святейший Отец. Губительство и взращивание ненависти «не входит в порядок вещей, также и в политической жизни», однако «некоторые всё же занимаются этим». Политики имеют соблазн «замарать и уничтожить другого» оскорблениями и клеветой, однако это не идёт на пользу здоровой политической конкуренции на благо страны, отметил Папа: «Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня подумал, почему в сегодняшнем мире так много ненависти? В семьях, которые порой не могут помириться, среди соседей, на рабочих местах, в политике. Это дела сеятеля ненависти, ибо через зависть дьявола смерть вошла в мир. Некоторые полагают, что дьявола не существует, а есть некое эфемерное зло. Однако Слово Божье конкретно: именно лукавый восстал против Иисуса, – читайте Евангелие. Верим мы или не верим, но это именно так».

В завершение своей проповеди Папа Франциск призвал верующих молиться, дабы «наши сердца утвердились в вере в Иисуса Христа, Сына Божьего»: Господь принял нашу человеческую природу, «чтобы бороться нашей плотью и побеждать во плоти» зло и лукавого. Пусть вера «придаст нам сил не ввязываться в игру этого великого завистника, великого лжеца, сеятеля ненависти».