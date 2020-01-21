Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы говорил о первостепенной важности послушания

20 января Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди подчеркнул, что быть христианином означает внимать тому, что Господь говорит о справедливости, любви, прощении, милосердии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Комментируя первое литургическое чтение (1 Цар 15,16-23), Святейший Отец размышлял об отвержении Богом царя Саула. Грехом этого царя, отметил Папа, было непослушание Слову Божьему: монарх полагал, что его собственное толкование было «более правильным». Такова «сущность греха против послушания»: Господь велел царю ничего не брать у побеждённого народа, однако Саул поступил иначе: «Когда (пророк) Самуил приходит к нему с упрёком от имени Господа, царь объясняет, что там было множество тучных животных, которых он и принёс в жертву Господу. Он же – в отличие от других – ничего себе не присваивал; напротив, при таком толкования Слова Божьего ему казалось правильным позволять другим брать что-то из награбленного. Такова поступь коррупции: начинаешь с небольшого неповиновения, с непослушания, и уже всё катится по наклонной».

После победы над амаликитянами, продолжил Понтифик, «народ из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения Господу». Пророк Самуил напоминает, что Господь всегда предпочитает «послушание голосу Божьему» всем жертвоприношениям, уточняя иерархию ценностей: гораздо важнее иметь послушное Богу сердце, чем приносить жертвы и поститься. Грех непослушания, подчеркнул Папа, заключается именно в том, что человек предпочитает «своё собственное видение, а не волю Господа, которая, возможно, не совсем понятна». Противостоя Божьему замыслу, человек заявляет о своём непослушании, а это, отметил Папа, сродни греху гадания, когда верующий человек направляется к хироманту, дабы тот «на всякий случай» прочитал его руку: «Когда ты упрямишься, сопротивляясь воле Господа, то становишься идолопоклонником, ибо отдаёшь предпочтение своим мыслям об идоле, а не воле Божьей. Саулу такое непослушание стоило царства: ‘За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царём’. Это должно побудить нас задуматься о нашем послушании. Нередко мы предпочитаем собственное толкование Евангелия или Слова Господня подлинному Евангелию и Слову Господню. Например, когда мы впадаем в казуистику, в нравственную казуистику… Но это вовсе не воля Господа, ибо она ясна, и Господь помогает тебе видеть её через библейские заповеди, благодаря Святому Духу в твоём сердце. Но когда человек упрям и превращает Слово Господне в идеологию, то он становится непослушным идолопоклонником».

Комментируя евангельское чтение от святого Марка (Мк 2,18-22), Епископ Рима напомнил, что учеников Иисуса критиковали за то, что они не постились, подобно ученикам Иоанновым или фарисейским. Господь объясняет оппонентам, «никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани: иначе вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвёт мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут». Папа Франциск отметил, что постоянная новизна Слова Господнего всегда побеждает: она «побеждает идолопоклонство и гордыню, она побеждает избыточную уверенность в самих себе, а не в Слове Господнем, возникшую вследствие идеологий, которые человек строит вокруг Слова Господня». Иисус прекрасно это объяснил, цитируя слова Отца Небесного, возвещенные через ветхозаветного пророка: «Милости хочу, а не жертвы».

Завершая свою проповедь, Папа Франциск подчеркнул, что быть хорошим христианином значит быть послушным Слову Божьему; это означает внимать тому, что Господь говорит о справедливости, о любви, о прощении, о милосердии. Быть христианином – значит быть свободным, во всём доверяя Богу.