Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: долг священников – окружать инфицированных коронавирусом пастырской опекой

Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: долг священников – окружать инфицированных коронавирусом пастырской опекой

Март 11, 2020

10 марта отслужил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы; как и днём ранее, богослужение Святейшего Отца транслировалось в прямом эфире. Епископ Рима напомнил, что накануне он служил Святую Мессу о нуждах больных коронавирусом и медицинских работников, которые заботятся о заражённых. Теперь же в центре молитвенных прошений были священники: «Дабы они смело выходили и шли к больным, принося им силу Слова Божьего и Евхаристию, сопровождая медицинских работников и волонтёров в их трудах». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Вчера, – отметил Папа, – Слово Божье учило нас распознавать наши грехи и исповедовать их не только умом, но и сердцем, с чувством стыда». Стыд – это самый благородный способ раскаяния перед Богом. Сегодня же Господь настоятельно призывает всех нас, грешников, беседовать с Ним, «потому что грех запирает нас в себе, принуждает прятаться» и скрывать правду. Красноречивым примером тому служит история Адама и Евы: после грехопадения они спрятались, потому что им было стыдно. Подобным образом и у каждого грешника возникает искушение скрыться от лица Божьего. Но Господь просит человека не бояться, выйти и поговорить с Ним о том, что случилось. Пророк Исайя в первом чтении передаёт отцовские слова Бога: «Придите, и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю». Господь в силах всё изменить, – от человека лишь требуется смелость выйти из укрытия, несмотря на осознание всей своей ничтожности.

Однако, отметил Папа Франциск, всегда существует соблазн избегать разговора с Богом, «притворяясь, что ты не грешник». Именно в этом Господь упрекает тщеславных книжников и фарисеев, которые превыше всего ценили внешность; эти люди прятали своё настоящее сердце за фасадом «тщеславия, которое никогда не приносит исцеления»: «Кроме того, тщеславие ядовито, оно внедряет болезнь в твоё сердце и обращает его в камень, подговаривая не ходить к Господу и оставаться на месте. Тщеславие – это именно то место, где человек закрывается перед зовом Господним. Но Господь призывает как отец, как брат: ‘Приди ко Мне, давай поговорим. В конце концов, Я могу изменить твою жизнь с багряного на белый’».

Завершая свою проповедь, Святейший Отец сказал: «Пусть это слово Господне укрепит нас; пусть наша будет настоящей молитвой о наших реалиях, о наших грехах, о наших страданиях. Нужно говорить с Господом, ведь Он прекрасно знает, кто мы. Мы тоже знаем это, но тщеславие всегда побуждает прятаться. Да поможет нам Господь».

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