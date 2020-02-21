Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: быть христианином значит идти путем Иисуса, путем креста…

Настоящий христианин принимает особый путь Иисуса, которым Господь следует ради нашего спасения, то есть путь кротости и унижений. Об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 20 февраля в часовне Дома Святой Марфы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Евангельское чтение дня приводит вопросы Христа ученикам: «За кого почитают Меня люди? <...> А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8,27-33). Слово Божье, отметил Епископ Рима, наставляет верующих в том, что касается пути познания Иисуса, уже проделанному апостолами. Таких этапов три, и первым из них является знакомство с Господом. Мы лучше узнаём Господа, когда читаем и изучаем Евангелие, когда приводим детей на катехизацию и на Святую Мессу, отметил Папа Франциск.

Вторым этапом является исповедание Иисуса перед собой и перед людьми, и мы не можем этого сделать, полагаясь лишь на собственные силы: мы нуждаемся в силе Божьей, силе Святого Духа. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым», – говорит апостол Павел. Поэтому христианская община всегда должна искать крепости Святого Духа, дабы исповедовать Иисуса и с уверенностью заявлять, что именно Он есть Бог, что Он есть Сын Божий.

Третьим шагом на пути познания Мессии является ответ на вопрос: почему Иисус Христос пришёл в наш мир? Сам Господь учит апостолов, что «Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену <...> и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Исповедовать Христа, подчеркнул Святейший Отец, – это значит возвещать Его смерть и Воскресение, Его пришествие в мир ради нашего Спасения, Его слова и дела в духе безукоризненного смирения. Если же мы не принимаем путь Иисуса, путь унижения, который Он избрал для искупления рода человеческого, то мы не вправе называть себя христианами.

Исповедовать Иисуса означает встать на стезю смирения и унижения, и когда Церковь уклоняется от этой стези, она заблуждается и превращается в мирскую структуру, отметил Папа Франциск: «Мы знаем много хороших, добрых христиан, которые путают религию с социальной концепцией добра и дружбы; знаем многих священнослужителей, которые говорят, что идут за Иисусом, но стремятся к славе, роскоши и мирским путям: они ищут вовсе не Иисуса, а самих себя. Они не являются христианами, хотя и называют себя так, – ибо они не принимают пути Иисуса, дороги унижения. Когда мы читаем в истории Церкви о многих епископах, которые жили подобным образом, о многих обмирщённых Папах, которые не ведали пути унижения и не принимали его, мы должны понимать, что это дорога в никуда».

В заключение Епископ Рима призвал верующих молиться о «благодати христианской последовательности», чтобы «не использовать христианство для собственного возвышения»; просить о благодати следовать за Иисусом путём смирения.