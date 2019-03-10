Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: Великий Пост должен стать временем борьбы с лицемерием

На Мессе в часовне Дома Святой Марфы утром 8 марта Папа Франциск, комментируя чтение из Книги пророка Исайи (Ис 58,1-9a), решительно осудил лицемерие в любых его формах и призвал к максимальной простоте и прозрачности по всех без исключения проявлениях жизни. Открыть эти добродетели заново как раз и призван Великий Пост. «Те, кто живут напоказ, никогда по-настоящему не почувствую себя грешниками», — заметил Святейший Отец и подчеркнул, что у Господа один ответ на все попытки уже теперь выглядеть святым в глазах людей: «Лицемер!»

«А как бессовестно эксплуатируют людей многие христиане, в том числе и католики, считающие себя практикующими католиками. Как они эксплуатируют трудящихся! — воскликнул Понтифик. — Ходят по воскресеньям на Мессу и, в то же время, творят такое… Это смертный грех! Как же много тех, кто унижает своих работников!»

В заключение Папа призвал всех своих слушателей в период Великого Поста заново открыть красоту простоты и искренности.

По материалам Vatican News