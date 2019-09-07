Папа Франциск на Мадагаскаре: встречи с представителями властей и гражданского общества, монахинями и епископами, общение с молодежью…

Первая речь Папы Франциска на Мадагаскаре была обращена к властям страны, представителям дипкорпуса, общественных организаций и религиозных объединений. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



В начале своей речи Святейший Отец поделился впечатлением о том, что он услышал в приветствии президента Андри Радзуэлины: по словам Папы, он говорил «страстно, с любовью к своему народу». «Я благодарю Вас за свидетельство патриота», — обратился Понтифик к Президенту и затем выстроил свою речь вокруг малагасийского понятия «фихаванана», обозначающего одну из основных ценностей местной культуры, которая закреплена также в преамбуле Конституции. Это понятие включает в себя «дух взаимопомощи, общения и солидарности, важность семейных уз, дружбы и доброжелательности между людьми и любви к природе». Папа Франциск призвал народ Мадагаскара «активно и решительно бороться со всеми массовыми формами коррупции и спекуляции, которые ведут к росту социального неравенства, и найти решения для ситуаций крайней нестабильности и социальной заброшенности, неизменно порождающих условия для бедности, недостойной человека».



Епископ Рима отметил, что Мадагаскар богат растительным и животным биоразнообразием, но этому сокровищу угрожает уничтожение лесов, контрабанда, браконьерство. Папа признаёт, что «для населения многие из этих явлений, наносящих ущерб окружающей среде, в данный момент обеспечивают выживание». Но именно поэтому столь важно «создавать рабочие места и развивать деятельность, обеспечивающую доход и при этом не враждебную окружающей среде и позволяющую людям преодолеть бедность». Блага этой земли должны послужить не только сегодняшним, но и будущим поколениям.



Обращаясь в особенности к международному сообществу, которое было представлено на этой встрече некоторыми международными организациями, Папа отметил, что помощь развитию страны нередко сопряжена с риском формирования некой «универсальной культуры, которая презирает, погребает и подавляет культурное наследие каждого отдельного народа». Следует уделять больше внимания особенностям местного общества, самобытности народа, подчеркнул Папа Франциск и призвал подражать «стилю диалога», присущему блаженной Виктории Розоаманариво, которую Папа Иоанн Павел II беатифицировал тридцать лет назад в ходе посещения Мадагаскара.



В конце встречи с властями и общественностью Папа Франциск и президент Радзуэлин посадили баобаб – дерево, называемое на острове «деревом-бутылкой» благодаря выносливости в условиях неблагоприятного климата, в которых баобаб сохраняет воду в своей древесине.

После встречи с властями Мадагаскара, Папа Франциск посетил столичный монастырь босых кармелиток, где вместе с монахинями и сопровождающими его епископами участвовал в чтении Литургии Часов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



По завершении молитвы и приветственного слова матери-настоятельницы Святейший Отец говорил экспромтом, подчеркнув, что следование за Христом требует изрядной смелости: необходимо позволить Ему сделать «самую большую работу». Папа поделился одной историей из жизни молодой Терезы Младенца Иисуса: её опыт проливает свет на общинную жизнь, в особенности на проявления милосердной любви в малых вещах. Ключевое слово в богопосвящённой жизни – послушание, и даже самые малые шаги на этом пути «связывают Бога нитями любви» и делают Его близким. Монашеское смирение «в малых шагах» не позволяет стремиться к первым местам; смирение никогда не открывает дверь сердца духу мира сего, даже если лукавый стремится выглядеть «исключительно вежливым». В моменты трудностей, беспокойства и растерянности монахини должны немедленно обращаться за помощью к Господу, к духовному отцу, а также к настоятельнице, даже если она – «отнюдь не лауреат Нобелевской премии за умение вызывать симпатии». Милосердная любовь, смирение, «прозрачность сердца», послушание, «детское доверие» к Богу позволяют выйти победителями в самой тяжёлой духовной борьбе, подчеркнул в завершение своего обращения Святейший Отец, пожелав кармелиткам мужества на непростых путях к святости.



В подготовленном же заранее тексте Папа сердечно благодарил монахинь за их присутствие в стране, за верность и светлое свидетельство об Иисусе Христе, которое они дают обществу. Кармелитки умножают красоту Мадагаскара и его Церкви красотой Христа, подчеркивает Папа и комментирует только что прочитанные псалмы из Литургии Часов, которые раскрывают отношения человека и Бога, конституируемые в молитве и через молитву.



Монахини созерцательной жизни призваны стать маяками Божьего света для людей в тёмной ночи современности, их посвящённая Богу жизнь должна быть тем факелом, который приводит к вечному и живому пламени Господней любви. Кармелитский монастырь, отмечает Папа, не отгорожен от проблем и страданий людей, живущих на той же земле: «Это всегда место, куда доходит боль всего мира, боль вашего народа. Пусть ваши обители, верные созерцательной харизме и монастырскому уставу, будут гостеприимным местом, где тебя могут выслушать. В первую очередь выслушать самых несчастных людей». В ходатайственной молитве, подчеркивает Папа, исполняются обе главные заповеди любви, реализуется подлинное братство. Миссионеры, которые в непростых и порой опасных условиях трудятся на переднем крае благовестия, рассчитывают на вашу молитву: жизнь монахинь-затворниц – это драгоценный дар в глазах Бога, подчёркивает Папа Франциск и вверяет кармелиткам все свои намерения, связанные с поездкой на Мадагаскар: «Помолимся вместе, чтобы Дух Евангелия расцветал в сердцах всего вашего народа».



«Сеятель мира и надежды»: этот девиз Апостольского визита на Мадагаскар Папа Франциск взял за основу для своего наставления поместным епископам вечером 7 сентября в Кафедральном соборе Антананариву: каждый из них – сеятель, который не падает духом несмотря на усталость и волнение; сеятель, умеющий ждать и доверять: «Даже перед лицом искушения он не убегает, оставив поле другому». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.



Речь Папы, обращенная к епископам Мадагаскара, была насыщена сравнениями с трудом земледельца. Сеятель прежде всего знает свою землю, прикасается к ней, чувствует ее – он обладает особым чутьем и стремится узнать ее еще лучше. Труд на ниве Господней включает целостное развитие каждого человека: «Нельзя утверждать, будто религия должна ограничиваться частными рамками и будто она существует только для подготовки душ для жизни на небесах. Мы знаем, что Бог желает счастья для Своих детей также на этой земле». Христианское обращение требует осмысления всего, что относится к общественному устройству и общему благу, и «никто не может заставить нас отодвинуть религию в тайный уголок личности, полностью отказаться от влияния на социальную и национальную жизнь, не беспокоиться о здоровье институтов гражданского общества, не высказываться о событиях, интересующих граждан».



Святейший Отец призвал епископов уделять внимание всем социальным категориям независимо от их религиозной принадлежности. Для этого необходимо «зрелое и независимое сотрудничество между Церковью и государством», которое является постоянным вызовом, ведь его всегда подстерегает опасность столкновения, «особенно если мы теряем евангельскую ясность». Папа отметил, что главными адресатами Евангелия являются бедные: «Необходимо прямо, без обиняков настаивать на неразрывной связи между нашей верой и бедными», — подчеркнул Папа Франциск. Еще одно качество работника на ниве Господней – «христианское терпение»: забота о земле подразумевает терпеливое ожидание, сопровождение и распознавание.



Завершая свое обращение к епископам, Папа передал особое приветствие больным и престарелым священникам и монашествующим, попросив «позаботиться о них и поддержать в их заступнической миссии».



По окончании встречи с епископами Папа Франциск отправился в часовню напротив Кафедрального собора, чтобы там помолиться у мощей блаженной Виктории Разоаманариво.



Виктория Разоаманариво — первая блаженная Мадагаскара отличалась героическими христианскими добродетелями, что делает ее примером для всех христиан, притом, что она достигла вершин святой жизни не в монастыре, а в мирской и весьма неблагоприятно настроенной по отношению к христианству среде. Принадлежа по рождению к высшим слоям местной аристократии, она в 15 лет приняла Крещение от французских миссионеров-иезуитов, приняв имя «Виктория». В дальнейшем ее ждали 24 года весьма тяжелого замужества, однако она отказалась взять развод в убеждении, что благословенный свыше христианский брак является нерасторжимым. В конце концов, благодаря ее самоотверженной любви, безграничному смирению и молитвам, ее муж-язычник обратился ко Христу на смертном одре. Став вдовой, она посвятила всю себя трудам во благо Церкви, поддерживая, в том числе и материально, работу миссионеров и церковные благотворительные инициативы. Она также финансировала строительство и реставрацию церковных зданий, из своих средств выплачивала зарплату учителям воскресных школ. Когда в 80-х годах XIX века на христиан разразились гонения и иностранных миссионеров вынудили покинуть страну, так что большинство приходов осталось без священников, Виктория, пользуясь своим высоким социальным положением, фактически спасла местную католическую общину от гибели, за что в народе ее стали называть «духовной матерью Церкви Мадагаскара», сравнивая с Пресвятой Богородицей, которая осталась на земле после ухода Ее Сына, чтобы духовно поддерживать апостолов и первых христиан. Виктория организовывала ежевоскресные, а по возможности и более частые, встречи верных как в столичных храмах, так и в сельской местности, где совместно читали Литургию Часов, Святой Розарий, другие молитвы, проводили катехизацию, изучали Священное Писание. Когда же ситуация изменилась и миссионеры смогли вернуться на остров, она смиренно отошла в сторону, продолжая, однако, благовествовать своей посвященной молитве и делам милосердия жизнью. Виктория Разоаманариво отошла ко Господу 21 августа 1894 г. в возрасте 46-ти лет, а 30 апреля 1989 г., в ходе своего визита на Мадагаскар, Папа Иоанн Павел II провозгласил ее блаженной.



Последним пунктом программы первого «рабочего» дня пребывания Папы Франциска на Мадагаскаре стала его встреча с молодежью на молитвенном бдении, в ходе которой Понтифик поделился с присутствующими своими размышлениями о призвании и миссии юности.



Прежде всего Святейший Отец отметил, что мы легко можем «потеряться», гонясь за иллюзиями, которые обещают и завораживают ненастоящей, быстрой, легкой и непосредственной радостью, но в конечном счете оставляют нас на полпути глубоко неудовлетворенными, с опустошенной душой и разбитым сердцем. Эти иллюзии, которые обманывают молодого человека обещаниями, делают его бесчувственным, лишают жизненной силы и радости, следствием чего становятся замкнутость в себе, ощущение безысходности и глубокого разочарования. Разочарование сопряжено с убеждением, что ничего нельзя изменить и никто ничего не может поделать. «Но Христос говорит: ‘Нет, это не так!’ Он Сам живет и желает, чтобы Вы тоже жили, делясь всеми Его дарами и харизмой, Его поиском и навыками. Господь зовет каждого из нас по имени и говорит: ‘Следуй за Мною!’. Не для того, чтобы гнаться за иллюзорными сущностями, но чтобы превратить каждого из нас в ученика-миссионера здесь и сейчас», — пояснил Понтифик.



Папа заострил внимание на том моменте, что именно Иисус первый отвергает все голоса, которые пытаются «усыпить, приручить, анестезировать или заставить замолчать, отказаться от поиска новых перспектив». Между тем, в обществе Иисуса «обязательно открываются новые перспективы. Он стремится изменить всех нас, сделать всю нашу жизнь миссией и притом требует от нас не бояться испачкать руки», — сказал Святейший Отец и развил свою мысль далее: «Христос первый доверяет вам и призывает вас доверять себе, своим многочисленным способностям и навыкам. Он призывает вас быть смелыми, действовать вместе с Ним, написать самую красивую страницу вашей жизни, преодолеть апатию и предложить христианский ответ на многие проблемы, с которыми вам придется столкнуться. Господь приглашает вас стать строителями будущего. (…) И я прошу и призываю вас задать самим себе вопрос: Может ли Он рассчитывать на вас?».



При этом Понтифик добавил, что Бог «вовсе не хочет видеть нас одинокими авантюристами», «Он вверяет нам задание, но не отправляет нас в одиночку на линию фронта». «Мы призваны распознать Лик Иисуса в лицах встреченных нами людей: по-семейному наслаждаться своей верой, созидая отношения братства, участвуя в жизни своей общины или движения и научаясь следовать общинным путем в солидарности», — сказал Папа, подчеркнув, что «именно в общине мы можем основательнее всего научиться распознавать маленькие ежедневные чудеса и находить всё новые свидетельства того, как можно подлинно следовать за Иисусом и любить Его».



В заключение Папа Франциск вверил жизнь каждого из молодых людей, их семьи и друзей, опеке Пресвятой Девы Марии и пожелал, чтобы Мадагаскар истинно стал той землей, о которой мечтает Бог.

