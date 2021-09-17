Папа Франциск на борту самолета ответил на вопросы о вакцинации, однополых браках и причащении политиков

15 сентября Папа Франциск завершил Апостольскую поездку в Венгрию и Словакию: по обыкновению, из аэропорта Папа сразу же отправился в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы вознести молитву благодарения перед иконой Salus Populi Romani, и только после этого вернулся в Ватикан. Время перелета из Братиславы в Чампино сопровождавшие Папу журналисты использовали, чтобы задать ему вопросы на актуальные темы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Словацкий репортер обратился к Папе с вопросом о вакцинации, отметив, что она «разделила христиан в Словакии». Святейший Отец утверждает, что прививка – это акт любви, однако в епархиях на этот счет думают по-разному. «Как примирить нас по этому вопросу?» – спросил корреспондент словацкого издания.

«Всё это немного странно, потому что человечество имеет целую историю дружбы с вакцинами», – ответил Папа и затем рассказал, что в Коллегии кардиналов есть «негационисты», и один из них сейчас в больнице с вирусом. «Ирония судьбы, – добавил Папа. – Не могу себе этого объяснить: некоторые говорят, что вакцины недостаточно испытаны. Нужно уточнить, что в Ватикане все вакцинированы, кроме небольшой группы, и обсуждается то, как им помочь».

Журналист из США попросил Папу высказаться по поводу недавней дискуссии о причащении политиков, одобряющих аборты.

«Я никогда не отказывал в причащении никому, и я не знаю, подходил ли кто-нибудь в подобной ситуации», – сказал Папа и упомянул об одном случае, произошедшем, когда он посещал дом престарелых. Во время Мессы он спросил, кто хочет причаститься, и все подняли руку. После причастия одна старушка поблагодарила Папу и добавила, что она еврейка. «Я же ответил: Тот, Кого я тебе преподал, тоже еврей!». «Причастие – это не награда для совершенных, – подумаем о янсенизме, – Причастие – это дар, подарок, присутствие Иисуса в Церкви и в общине. Те же, кто вне общины, не могут причащаться, как эта еврейка, – однако Господь пожелал наградить ее без моего ведома. Вне общины находятся те, кто от нее отлучен, потому что они не крещены или отдалились». Что касается аборта, продолжил Папа, то это убийство: делающие аборт убивают, и здесь не может быть никаких двусмысленностей: «Церковь столь сурова в этом потому, что принимать аборт означало бы соглашаться с ежедневными убийствами».

Возвращаясь к вопросу о причащении политиков, Святейший Отец уточнил, что речь идет не о богословской, а о пастырской проблеме. Случается, что епископы занимают политическую, а не пастырскую позицию. «Необходимо быть пастырем даже для тех, кто отлучен. <…> Это дети Божьи, и они нуждаются в нашей пастырской близости, – затем пастырь всё решает так, как указывает ему Святой Дух».

Итальянский журналист попросил Папу прокомментировать резолюцию из Страсбурга, призывающую Венгрию признавать однополые браки.

«Брак – это Таинство, и Церковь не имеет власти изменять Таинства, учрежденные Господом именно в таком виде. Существуют законы, имеющие целью помочь многим людям с другой сексуальной ориентацией. Важно отметить, что у государств есть возможность поддержать их с гражданской точки зрения, дать им стабильность в том, что касается наследства, здравоохранения и т.д., – это относится не только к гомосексуалистам, но и ко всем людям, которые желают объединиться. Но брак остается браком. Это не означает осуждать, – они наши братья и сестры, мы должны их сопровождать. <…> Это не имеет ничего общего с браком как Таинством, который может быть только между мужчиной и женщиной. Иногда происходит путаница – все братья и сестры равны, Господь благ, Он хочет спасения всех – но прошу вас, не заставляйте Церковь отрекаться от своей истины. Многие люди с гомосексуальной ориентацией подходят к таинству Покаяния, просят совета у священника, Церковь им помогает, – но таинство Брака – это другое».