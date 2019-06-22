Папа Франциск молодёжи: вы – сегодняшний день Бога и Церкви

Утром 22 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале участников XI Международного форума молодёжи, организованного ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни на тему «Молодёжь в действии в синодальной Церкви». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что Итоговый документ последней Синодальной ассамблеи проливает свет на миссию Церкви по отношению к молодым поколениям: кульминацией евангельского эпизода встречи Христа с учениками из Эммауса является преломление хлеба, после которого глаза учеников открываются и они узнают Господа (см. Лк 24,30). Христос в Евхаристии хочет заново встретиться с молодыми людьми, открыть их сердца и помочь им нести Свой свет в ночь мира, – для тех, кто ещё не познал радости новой жизни в Иисусе, подчеркнул Епископ Рима: «После встречи с Воскресшим Клеопа и другой ученик чувствуют острую необходимость быть со своей общиной. Не может быть настоящей радости, если ей не делиться с другими».

Папа отметил, что ученики из Эммауса не хотели расставаться со своим «таинственным гостем» и просили Его остаться с ними: подобные чувства возникали у апостолов Петра, Иакова и Иоанна на горе Преображения и у Марии Магдалины, встретившей Воскресшего. По словам Итогового документа минувшего Синода, «Воскресшее тело Иисуса – это не сокровище, которое следует прятать, а Тайна, которой нужно делиться». Чем больше мы будем приносить Его другим, тем больше будем чувствовать, что Господь присутствует в нашей жизни, подчеркнул Святейший Отец и призвал молодых людей распространять огонь Христов, который Он зажёг в их сердцах: «Дорогая молодёжь, я повторяю ещё раз: вы – сегодняшний день Бога, сегодняшний день Церкви! Церковь нуждается в вас, чтобы полностью быть собой. Как Церковь, вы являетесь Телом Воскресшего Господа, живущим в этом мире. Я прошу вас всегда помнить, что вы – члены единого Тела. Вы связаны друг с другом, и в одиночку вам не уцелеть. <…> Только шагая вместе мы сможем стать по-настоящему сильными. Вместе с Христом, Хлебом жизни, дающим силу в пути, давайте понесём свет Его пламени в ночи этого мира!»

Папа Франциск отметил, что следующий Всемирный День Молодёжи состоится в 2022 году в Лиссабоне на тему «Мария собралась и с поспешностью пошла» (ср. Лк 1,39). Епископ Рима попросил молодых людей на протяжении двух лет размышлять над двумя библейскими отрывками – из Евангелия от Луки: «Юноша! Тебе говорю, встань!» (ср. Лк 7,14) и из Книги Деяний Апостольских: «Встань на ноги твои; Я поставлю тебя свидетелем того, что ты видел» (ср. Деян 26,16). «Пусть и на этот раз будет большая гармония между дорогой ко Всемирному Дню Молодёжи в Лиссабоне и постсинодальным путём. Не пренебрегайте голосом Бога, побуждающим вас подняться и отправиться в путь, который Он приготовил для вас. Подобно Пресвятой Деве Марии и вместе с ней каждый день будьте носителями её радости и любви».