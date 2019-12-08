Папа Франциск молится об успехе встречи «Нормандской четверки»

Встречаясь с верными на молитве «Ангел Господень» в воскресенье 8 декабря, Папа Франциск заверил в своей молитве о мире на Украине.

«Завтра в Париже состоится встреча с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии – известная как “нормандский формат”, – с целью поиска решения болезненного конфликта, который долгие годы продолжается на востоке Украины. Я сопровождаю эту встречу усердной молитвой и приглашаю вас сделать то же, дабы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды справедливого мира на эту землю и населяющим ее людям», – сказал Святейший Отец.

По материалам Vatican News