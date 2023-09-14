Папа Франциск молится о жертвах наводнения в Ливии

Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие об огромных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями на востоке Ливии.

В телеграмме соболезнований на имя апостольского нунция в африканской стране Святейший Отец заверяет в молитвах о погибших и обо всех, кто скорбит об утрате.

Епископ Рима выражает духовную близость пострадавшим, всем, кто переживает о пропавших без вести родных, а также работникам спасательных служб, оказывающим помощь и содействие. На всех, кого затронула эта трагедия, Папа Франциск призывает Божественные благословения утешения, силы и стойкости, говорится в послании за подписью ватиканского государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина.



Источник: Vatican News