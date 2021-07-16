Папа Франциск молится о жертвах наводнения в Германии

В связи с разрушительным наводнением на юго-западе Германии Святейший Отец направил президенту страны Францу-Вальтеру Штайнеру телеграмму соболезнований, в которой выражает глубокое сочувствие тем, кто потерял своих близких.

Стихийное бедствие в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальце унесло жизни более 80 человек, многие пропали без вести, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры; было объявлено чрезвычайное положение, сообщает Vatican News.

В телеграмме, подписанной государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Епископ Рима заверяет в своих молитвах о погибших и выражает их семьям глубочайшее сочувствие. Епископ Рима молится о «тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести, о раненых и тех, кто понёс ущерб или потерял своё имущество из-за стихийного бедствия». Призывая помощь Всемогущего Бога, Папа заверяет в своей духовной близости бригады скорой помощи и спасателей.

Канцлер Ангела Меркель, находящаяся с визитом в США, назвала произошедшее трагедией и заявила, что потрясена ситуацией в своей стране, обещав приложить максимальные усилия для поиска пропавших. Непогода затронула не только Германию: пять человек погибли в Бельгии, наводнения произошли в Люксембурге и Нидерландах.



(На фото — последствия наводнения в ФРГ)