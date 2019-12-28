Папа Франциск молится о жертвах авиакатастрофы в Казахстане

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с авиакатастрофой в Казахстане, в результате которой погибли 12 человек и 66 получили ранения. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В телеграмме за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, молится о вечном покое для жертв и об исцелении раненых. На всех – в особенности на участников спасательных работ – Епископ Рима призывает силу и мир Всемогущего Бога.

На борту самолёта, направлявшегося из Алма-Аты в Нур-Султан, находились 93 пассажира и пятеро членов экипажа; «Фоккер-100» компании Bek Air пропал с радаров спустя минуту после взлета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обязался выплатить компенсацию семьям погибших и объявил 28 декабря днём всенародного траура.