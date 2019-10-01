Папа Франциск: миссия Церкви неразлучна с радостью возвещения Евангелия

В последний день сентября, коим предваряется наступление октября, объявленного Чрезвычайным месяцем миссий, Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана представителей итальянских миссионерских обществ, основанных на переломе XIX и XX веков. По словам Святейшего Отца, эта встреча является для них благоприятной возможностью поразмышлять о собственном призвании и просить о Божьей помощи в их непростом, но столь благодатном служении. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи Папа Франциск отметил, что христиане, призванные к миссии благовестия, носят в себе Христа, в них обитает Святой Дух, и единственной причиной покинуть родные земли, семью и свою культуру является для них Воскресший Христос. Настоящему миссионеру присуща смелость Евангелия: он полностью вверил свою жизнь Иисусу и не боится идти против течения. Миссионер един с Христом также благодаря своему свидетельству, и вверенная ему миссия никогда не теряет своей привлекательности и уникальной силы. На этом пути любые «предпринимательские методологии» и прозелитизм недопустимы, подчеркнул Епископ Рима: нельзя забывать, что «главным действующим лицом благовестия является Дух Святой». Миссионеры должны помогать Народу Божьему осознать его призвание: выходить к миру и нести всем народам Благую Весть, причём эта миссия является делом не одиночек, а всей христианской общины. «В этом смысле сотрудничество между вашими обществами приносит дополнительную пользу», – подчеркнул Святейший Отец. Миссия Церкви, отметил Папа, не имеет «одностороннего направления» – из Европы к остальному миру, по следам былого колониализма – но «является взаимным обменом, и это должно рассматриваться как очевидная ценность и знамение времени. В наше время большинство призваний к священству и монашеству рождается именно там, где раньше только принимали миссионеров».

Святейший Отец отметил: своим служением миссионеры напоминают миру, что со Христом нет ни скуки, ни усталости, ни печали, ибо Господь наполняет жизнь постоянной новизной. Характерной чертой миссионера должна быть радость Евангелия, потому что лишь такое послание – посредством диалога и открытости – привлекает людей, позволяет им поверить в Иисуса и строить на Нём свою жизнь. В заключение Папа Франциск пожелал итальянским миссионерам, чтобы радость и красота Евангелия всегда были в их сердцах, словах, делах и отношениях. Епископ Рима напомнил также о теме предстоящего Чрезвычайного месяца миссий – «Крещёные и посланные»: это говорит о том, что «Церковь по своей сути – миссионерская. Церковь существует лишь в движении, и на удобном диване её быть не может».